    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流釀災 竹北「吊車大王」出手捐助罹難者每人1萬

    2025/09/25 15:13 記者黃美珠／新竹報導
    啟德機械起重工程董事長胡漢龑說，救災的小山貓、人力、現金以及物資都準備好了。（記者黃美珠攝）

    啟德機械起重工程董事長胡漢龑說，救災的小山貓、人力、現金以及物資都準備好了。（記者黃美珠攝）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，重創花蓮光復、萬榮鄉等，累計造成15人死亡，另有31人仍下落不明。新竹縣繼縣長楊文科、湖口鄉長吳淑君公開表示要捐出個人1月薪資幫助花蓮後，有「吊車大王」稱號，當地啟德機械起重工程董事長胡漢龑表示要派出2台具有掃地功能的小山貓、以及攜帶50萬到80萬不等的物資前往光復鄉救災，另提供往生者每人1萬元、傷者3000元的資助，希望天佑花蓮，大家一起協助當地居民度過難關。

    胡漢龑說，這2部小山貓除了可以鏟土，幫忙清理淤泥，讓地面回復乾淨、曬乾後還可以稍作清掃。除了小山貓機具，小山貓所需的操作人力、油料他也將全部負擔，並計畫採買50萬到80萬元不等的雨鞋、保暖衣物、食糧等民生物資捐給光復鄉統籌應急，並給不幸罹難者每人1萬元、傷者3000元的緊急救助。

    他說，一切都已經準備就緒，但始終聯絡不上光復鄉公所人員，可能大家都忙於救災，他提供0905600181這支專線電話，光復鄉公所有需要可和他聯絡。

    啟德機械起重工程董事長胡漢龑將捐出小山貓、人力、現金以及物資協助救災。（記者黃美珠攝）

    啟德機械起重工程董事長胡漢龑將捐出小山貓、人力、現金以及物資協助救災。（記者黃美珠攝）

