各縣市展開救災、竹市還在整備待命？市府：配合中央調度

花蓮縣因風災造成堰塞湖溢流，已知有15人死亡，災情慘重，各縣市搜救隊幾乎都出動救災 ，但新竹市消防局特種搜救隊目前仍只整備待命中。（新竹市府提供）

颱風樺加沙過境，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉目前已知15人死，仍有多人失聯，各縣市消防局搜救人員多已前進光復展開救援救災工作，但新竹市消防局特種搜救隊僅完成整備待命中。據了解，目前包括新竹縣消防局搜救人員都已出動前往花蓮，但竹市還在待命，是因花蓮縣回覆暫不需要。

新竹市消防局23日晚間發布訊息稱，颱風造成花蓮縣光復鄉發生堰塞湖潰堤，災情令人心痛。消防局特種搜救隊已完成所有裝備與人員整備，隨時待命，且會與花蓮縣、消防署保持密切聯繫，一旦接獲請求或通報指令，就會出發前往支援。但包括很多縣市消防局搜救人員都趕赴現場展開救援救災工作，竹市因未接獲支援救災工作，幾乎快過了72小時的黃金救援期，仍在待命中。

請繼續往下閱讀...

市府表示，配合花蓮縣府與中央的調度，目前都在待命中，若有需要，就會第一時間趕赴現場救援救災。

目前包括新竹縣消防局搜救人員都已出動前往花蓮，但竹市還在待命，據了解，是因花蓮縣回覆暫不需要。（新竹市府提供）

市府表示，配合花蓮縣府與中央的調度，目前都在待命中，若有需要，就會第一時間趕赴現場救援救災。（新竹市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法