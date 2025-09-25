為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮災民怒斥「沒有撤離通知」罹難者家屬擬籌組自救會

    2025/09/25 15:11 即時新聞／綜合報導
    一名母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

    一名母親罹難的劉先生向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

    花蓮光復鄉因馬太鞍堰塞湖潰流釀災，縣府雖強調事前已有廣播通知撤離，但罹難者家屬與災民接連出面否認，表示根本未接獲任何警示，災民的聲音與官方說法存在落差。對此，罹難者家屬今日（25日）在社群發文宣布將成立自救會，再三強調真的沒有收到撤離通知，並籲請受難者親友共同加入。

    一名自稱罹難者家屬的網友今（25日）在「Threads」發文宣布，他們將成立「0923花蓮光復自救會」並開會選出代表，希望有看到的親友，可以和他們聯繫，直呼「這是我們為受難親人伸張正義的唯一方法」。

    原Po強調，住在光復鄉佛祖街的他們真的沒有收到撤離通知，「沒有撤離通知，沒有撤離通知，沒有撤離通知，真的沒有收到撤離通知」，同時直言不斷被網友指責「為何不走」，但事實是他們根本沒收到任何警告。他更沉痛表示：「我們有幸倖存，才能在這裡發聲，拜託大家聽聽我們最微小但真實的聲音，我們需要你們幫我們，才能把事實展現。」

    同時，家屬也公開感謝全台投入救援的消防與搜救單位，包括屏東縣搜救大隊、台北市、新北市、高雄市、屏東市、宜蘭市、台東及花蓮消防隊等，稱他們是災民唯一的希望，「你們辛苦了，非常感謝大家」。

    罹難者家屬再三重申沒有收到撤離通知，決定籌組自救會。（擷取自Threads）

    罹難者家屬再三重申沒有收到撤離通知，決定籌組自救會。（擷取自Threads）

