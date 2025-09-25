政大講師朱立熙批學生濫用生理假 比喻「帶血衛生棉」惹議

政大兼任講師朱立熙。（資料照）

不少女性在月經來潮的前幾天或月經期間感到嚴重身體不適，作家朱宥勳今日轉發來自政大兼任講師朱立熙於臉書發布公開貼文，指出收到8通生理假來信通知，因病假、生理假不能扣分，故部分學生會鑽此漏洞多次請生理假，形容「像是8張撲面而來的帶血衛生棉感覺很噁心」，並強調要對學生發布「期中預警」，貼文曝光後引發網友議論。

作家朱宥勳今日轉發來自政大兼任講師朱立熙於臉書發布公開貼文，內容提及「記得以前讀過黃春明的短篇小說，好像有一篇寫到清道夫的故事。這位清道夫每天早上在公寓社區清理垃圾時，如果打開垃圾門蓋，第一眼就看到帶血的衛生棉，他就會覺得很晦氣，一整天都諸事不順」。

朱立熙指出，他現在每週三也都有這種感覺。今天醒來打開筆電，一共有9通電子信都是教師資訊系統寄來的，除了一通是發高燒的病假，其他8通都是女生不必附證明的「生理假」。很像是那個清道夫看到的衛生棉。

朱立熙說，病假跟生理假都不能扣分，一些學生就鑽這個漏洞，一而再再而三地請生理假。今天接到的8通生理假來信，像是8張撲面而來的帶血衛生棉感覺很噁心。我已下定決心半學期請3次生理假的人，要發給她「期中預警」。

朱宥勳說，「可能我只是兼任小講師，心情不同啦，但我收到校務資訊系統傳來學生的請假訊息時，反應是：咦？現在同學這麼有禮貌，還先請假的喔？」，接著揶揄「看個請假訊息都能晦氣，這麼脆弱，要不要乾脆把自己鎖進地下室不要出門算了？」

部分政大學生留言回應「把學生的『生理假』比喻成『噁心的』帶血衛生棉，讓我很不舒服，這也會讓需要請假的同學覺得自己很丟臉。生理假本來就是學校保障的權益，生理女性面對一個月一個禮拜的生理期，是很不舒服的，有時是痛到吃止痛藥仍無法緩解。若您有疑慮有人濫用生理假，也不是上來發文用這樣輕蔑女性的方式抒發。您這樣的比喻令人很不舒適，也完全不是教育應有的態度」。

「我是政大社會系的學生。『像是8張撲面而來的帶血衛生棉感覺很噁心』這句話竟然從政大老師的口中說出來，我不知道學校是否應該備感羞愧，作為一個政大的教授性別意識卻如此低落，顯得學校近年來努力推動的DEI和性平教育跟笑話無二。身為性平會的候補委員，我也會去信告知性平會，期望老師也可以在後續的調查中，意識到此番言論之不妥。」。

還有其他網友說「你知道有些人經痛是會痛到休克的嗎？連吃止痛藥都無效」、「有夠丟政大的臉」、「去跟你媽講」、「你真的要慶幸自己是男的，被嫌晦氣鑽漏洞都不是你的命，真爽」、「您的此番言論令人感到極為不適，且缺乏身為政大教授該有的對女性的基本尊重，希望您認知到這件事的嚴重性，並修正教學上對生理假需求者的偏見」。

朱立熙回應

實在很意外，一篇談生理假的貼文，引來這麼多回響與非理性的謾罵。我必須要把事情說清楚。

一、把我貼上「厭女」或「不尊重人權」，或惡言謾罵的人，我會把你封鎖。

二、我當過六年的人權委員，也從事了二十年的人權與轉型正義教育，我不會不懂人權的底線是什麼。

三、我只是說要發出「期中預警」，但是並未付諸實行，就有人揚言要去性平會檢舉，請便！

四、我的課幾乎每堂都爆滿，但是無法每堂課都點名，因為150人逐一點名的話，至少就要花掉半小時。直到兩年前，有一次半班缺席，另一次企管系大一到大四一共十四人缺課，於是我開始每堂課都點名。

五、站在講台上，我看得很清楚有多少人認真在聽課，一般大約是三分之一，其他人都在滑手機打電玩。我不懂他們為什麼要來上這門課？因為好混嗎？

六、開始每堂課都點名之後，就有人開始投機取巧，用生理假來矇混，去年連我的助理都看不下去，一個女生一學期請了八次生理假，這實在太誇張了吧！

七、請大家理性回應，我會虛心接受，但是我不接受人身攻擊。也請上過課或正在上課的同學捫心自問，你是來混的，還是認真學習的？

我的貼文不會刪除，留著讓大家深入思考，一個老師會如此貼文不是沒有原因的。

