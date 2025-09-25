偕台東小農自然農法契作香草 天渼堂5香氛新品友善土地

國內SPA品牌天渼堂與台東在地小農契作以自然農法培育香草，製作出友善土地的精油香氛用品。（天渼堂提供）

國內SPA品牌「天渼堂」旗下專注於自然草本與氣味療癒領域的產品「美人天物」，近期發表香氛新品，推出與台東在地農友契作香草研製出的5款空間香氛精油。天渼堂董事長方偉竹指，精油採用的香草都是台東農友自然農法培育而成，新品肩負友善土地、提升農業經濟價值的雙重使命。

方偉竹表示，天渼堂與台東30座契作農場合作，契作農友採行自然農法，不使用農藥、有機肥與除草劑，培育左手香、檸檬香茅、茶樹、羅勒、薄荷等多種香草植物，將原本不被看重的植物，透過專業提煉轉化為高價值的精油產品，不僅提升小農耕種收益，更讓土地的能量以氣味形式走入人們的日常生活中。

此次推出的5款香氛新品分別為「渼之初」、「花之語」、「森之韻」、「葉之境」、「果之晨」，各自象徵自然不同的語彙與心靈意境，從柔美的花香、深沉的木質調，到清新的綠葉與活力果香，最後回歸品牌精神的純粹起點。所有產品都堅持天然來源、無添加化學香精與防腐劑，安全無毒，為使用者打造安心呼吸的療癒空間。

天渼堂執行長張喬茵表示，我們希望讓氣味不只是氣味，而是生活中可以依靠的情緒支持及身心平衡工具。透過簡單的嗅吸，能讓人緩慢下來、重新整理自己的情緒與狀態。

此次新品適用於居家、辦公、SPA療癒室等多種場景，強調實用性與情境轉換的可能性，回應現代人在高壓生活中的放鬆需求。

除了身心療癒層面，張喬茵說，天渼堂也在ESG永續實踐上投注心力，新品精油從原料契作、自然農法到環境友善製程，致力減少碳排放，實踐低負擔的循環經濟，以實際行動支持台灣在地農業轉型。

