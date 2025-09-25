揭開排灣族山林童玩智慧 茂管處辦「安坡交易所」試教課程

講師說明安坡部落名稱由來。（茂林國家風景區管理處提供）

茂林國家風景區管理處茂林環境教育中心今（25）日在有「童玩王國」之稱的屏東縣三地門鄉安坡部落，舉辦「安坡交易所」試教課程，吸引導覽員、環教志工及環教講師約40人參與，一同走進原住民族的歷史現場，感受排灣族深厚的文化底蘊與自然共生的智慧。

課程從紅目芒草原的由來談起，帶領參與者了解當地族人過往為就學或交易需跋涉山林的艱辛歷程；講師更深入介紹日治時期設立交易所的背景，說明當時政府為管理山林資源與族群交流所設的制度，並展示原住民所交易的蒲草、苧麻、獸骨與愛玉子等物資，以及換得的生活用品如鹽、火柴與農具，讓參與者如身歷其境，重溫先民生活場景。

課程同時融入災後重建與文化傳承的概念，介紹部落如何以童年記憶打造「童玩王國」，強化族人與自然的連結，期讓外界看見部落文化的生命力。

茂林國家風景區管理處代理處長鄭偉宏表示，這場試教課程不但是提升導覽人員實務能力的重要一步，更是為正式課程鋪路。經過此次試教的意見回饋修正後，預計將於明（2026）年初正式上線，屆時將開放民眾預約參加，讓更多人有機會親身走入安坡部落，體驗在地文化與環境教育的深度之美。

目前茂林環境教育中心已規劃推出五大主題課程，有「茂林蝶蹤」、「茂林地形探險隊」、「金色收穫祭」、「綠咖啡協奏曲」及「萬山石板屋」，引導民眾深入體驗自然生態與文化特色。未來將以原生山茶為核心，發展具深度的環境教育內容，並拓展課程場域至高雄六龜地區，促進在地產業交流與合作，打造兼具永續理念與地方特色的環境教育平台。

試教課程中說明「火」在傳統部落生活、耕種與狩獵的重要性。（茂林國家風景區管理處提供）

火把製作教學。（茂林國家風景區管理處提供）

講師說明安坡森林交易規則。（茂林國家風景區管理處提供）

