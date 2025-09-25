公路大崩塌又逢電力電信中斷 南橫山區成孤島

南橫公路新武往霧鹿路段出現路基大崩塌，月底才能修復。（記者黃明堂攝）

受樺加沙颱風影響，台20線南橫公路向陽至初來路段經連日降雨向陽累積雨量達一千毫米，達超大豪雨以上等級，路段多處災情阻斷，其中189k+800發生60公尺長路基完全崩落災情，導致利稻及霧鹿部落對外交通受阻，電力及電信也中斷，南橫山區再成孤島。公路單位估計27日搶通南橫西端，讓居民可通往高雄，東端預計月底搶通。

今天早上村民在過彩霞隧道往霧鹿方向時發現道路全不見，下方就是超過一百公尺的深谷，畫面怵目驚心，前後也都有好幾個路段坍方落石。

公路局關山工務段表示，22日晚間10點就已實施預警性封閉道路，並於昨天早上巡查時發現路基崩塌災害，無造成人車事故。

關山工務段表示，目前南橫公路西端上尚有部分災點，9月27日下午5點可先搶通南橫西端，屆時可提供利稻及霧鹿部落車輛往西（高雄方向）對外通行，關山工務段並已於台20線189k+800（新武路段）全力動員機具積極搶修中，但因災害位屬地形陡峭，施工環境惡劣，造成搶修困難，預計9月27日下午5點先搶設人行通道，並採人員接駁方式以部落人員脫困，後續預計9月30日下午5點搶通車行便道，供利稻及霧鹿部落民眾往台東方向車輛通行使用。

南橫公路交通阻斷交通，上方霧鹿、利稻及下馬部落成孤島，且電力與電信都不通，有300多戶居民生活及交通不便；海端鄉公所表示，已通知當地開啟備糧貨櫃，食物暫時沒問題。

