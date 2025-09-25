為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    自行車零件大廠老董秋節送愛 17年捐助家扶不間斷

    2025/09/25 15:03 記者吳俊鋒／台南報導
    享勵工業董事長林進旺連續17年秋節送愛，捐贈北台南家扶月餅與文旦等禮盒。（記者吳俊鋒攝）

    雖然公司遭逢美國對等關稅的挑戰，但知名的自行車零件大廠享勵工業董事長林進旺仍持續秋節送愛，捐贈北台南家扶中心應景的月餅與文旦等伴手禮幫助弱勢，17年來不間斷，累計送出逾9240盒，令人感動。

    北台南家扶主任李桂平表示，17年來，每到中秋，林進旺都不會忘記弱勢的兒少，持續送暖，累計捐贈月餅逾6870盒、柚子2370盒，讓孩子們也能感受佳節的歡愉氣氛，平均每次約400戶受惠。

    李桂平說，目前扶助家庭逾886戶，兒少超過1480名，其中6成以上為單親，約1成是隔代教養；弱勢族群除受限學歷、技能不足外，更常因需照顧幼童、罹病親人，或因自身健康因素而影響工作收入，頻增生活的無力感，更沒有心思過節，真的很感謝林進旺的公益捐贈。

    李桂平提到，大永康區約400戶都可獲贈月餅與文旦等禮盒，被關懷的溫暖，也是他們改變生活困境的動力，希望社會各界都能加入家扶的行列，讓弱勢兒少與家庭有改變的契機，協助逆轉人生，勇敢走向脫貧的目標。

    78歲的林進旺，出身台南永康，回憶幼年生活，因為貧窮，他是在吃番薯籤的艱困日子中長大，所以也養成刻苦耐勞、勤儉打拚的個性；體認到自己沒錢，只有靠一雙手加倍努力，才能出頭天，初中部畢業後，放棄升學，開始擔任黑手水電工，幫忙家計。

    林進旺辛苦唸完大學後，從水電工幹起，再轉行從事五金產業，53年來，逐漸發展到銷售國際的自行車零件公司，憑的就是勇往直前、不畏艱難的拚勁與信念。

    林進旺不諱言，近年遭逢疫情、關稅戰等因素，公司營運也受到影響，但仍堅持要每年讓弱勢家庭可以團圓過中秋，因此持續與林寶桂文教基金會聯合捐贈月餅、文旦等禮盒，並選在佳節前夕到家扶表達關懷之意。

    林進旺關心在場受扶助家庭的生活狀況，發放紅包，也叮嚀要保重身體健康，並勉勵不要因眼前暫時遭遇困境就感到絕望，以自身奮鬥過程交流分享，要努力學習向前看，且在子女教育過程中，特別重視品德的培養。

    享勵工業董事長林進旺連續17年秋節送愛，捐贈北台南家扶月餅與文旦等禮盒。（記者吳俊鋒攝）

    享勵工業董事長林進旺關心在場受扶助家庭的生活狀況，發放紅包，也叮嚀要保重身體健康。（記者吳俊鋒攝）

