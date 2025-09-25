為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    不怕遺失、蟲蛀！雲林縣推「智慧證書管理系統」省錢又環保

    2025/09/25 15:02 記者李文德／雲林報導
    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（圖由雲林縣政府提供）

    雲林縣政府為追求永續發展，今年8月起推動「智慧證書管理系統」，讓縣府23個局處受訓後得以發放電子證書，既省紙張也省列印費。縣府計畫處表示，目前可管理20萬張證書，未來將向外拓展至鄉鎮公所、各級學校都能受用。

    啟用典禮上，雲林縣長張麗善、圖靈證書創辦人暨執行長胡耀傑、虎尾科技大學學務長林易泉、嘉義市政府智慧科技處長楊張建南、台南市政府經濟發展局專門委員陳豪吉等人擔任啟用嘉賓。

    李明岳表示，每年縣府要發超過萬張證書，包含學習證明、志工證明等，加上列印後再裱框，每張最少成本需30元起跳，且紙本未妥善保存就容易遺失或遭蟲蛀，加上各局處電腦資料不見得會悉數儲存，重新列印恐有難度，因此與圖靈證書合作，導入「智慧證書管理系統」，既省紙張也永久保存。

    李明岳指出，縣府23局處已在8月受訓，此套系統頒發超過600張證書，最多可管理20萬張，且民眾只要提供電子信箱帳號，就能收到電子證書。這套系統不僅強化證書真偽查驗，也降低行政成本，也提升公信力。

    李明岳說，為鼓勵縣府同仁使用這套系統，每上傳一張證書獎勵1枚雲林幣，未來將會全面導入縣內各鄉鎮市公所、縣立國中小學、機關團體，邁向數位新時代。

    胡耀傑說，目前AI科技當道，不少證書、證明其實可用AI偽造，如何在風險中做到具有公信力的防護，是重要課題。目前調查，雲林縣是全國第一個縣市政府導入智慧證書管理系統，此次合作是很重要的里程碑。

    張麗善說，透過智慧數位證書發放，既安全也減少紙張浪費，更可以隨時用手機查詢自己的證照或獎狀等，不必擔心遺失或損壞，減少收納的麻煩。

    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（記者李文德攝）

    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（記者李文德攝）

    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（記者李文德攝）

    雲林縣府推動智慧證書管理系統，目前可容納20萬張。（記者李文德攝）

