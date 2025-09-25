花蓮光復垃圾掩埋場沖毀 彭啓明：環境部將助重建

環境部長彭啓明指出，馬太鞍堰塞湖潰流，使花蓮光復垃圾掩埋場沖毀，雖垃圾處理是地方事務，但此次屬災損情形，環境部會幫忙花蓮縣縣府，協助重建垃圾場、鄉鎮垃圾調度處理等。（記者黃宜靜攝）

強颱「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，造成光復鄉災情慘重；環境部長彭啓明表示，目前已調派機具進行垃圾淤泥處理，現已找到土地暫置，預估1-2週以上將暫置部分清理完畢。另，此次災情使光復鄉垃圾掩埋場被沖毀，環境部將協助地方政府重建。

彭啓明表示，目前環境部已安排環境部次長沈志修、環管署到點派駐，並調動100多部機具、逾400人人力進行垃圾、淤泥清理，統計至今已清理逾1100噸淤泥，目前已找到台糖土地暫置垃圾、淤泥，預估1-2週以上將暫置部分清理完畢。

彭啓明指出，馬太鞍堰塞湖潰流，使花蓮光復垃圾掩埋場沖毀，雖垃圾處理是地方事務，但此次屬災損情形，環境部會幫忙花蓮縣縣府，協助重建垃圾場、鄉鎮垃圾調度處理等，例如天災特別條例目前剩餘一些費用，給予支援不會出現太大問題。

至於丹娜絲風災光電板、石綿瓦處理情形，彭啓明表示，環境部於7月開設「災後復原南部辦公室」，處理嘉南廢光電板、石綿，目前已逐步上軌道，預估1-2個月後重建復原告一段落後將轉型，不過因石綿瓦問題須長時間處理，環境部仍會派人常駐。

近日發生高雄美濃大峽谷、馬頭山廢棄物事件，彭啓明表示，「資源循環推動法」、「廢棄物清理法」修法將有相應對策，已於9月19日送行政院核定，預計11月底送入立法院審議。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，雙法修正主要為遏止非法棄置，促進循環經濟，其中「資源循環推動法」主要為明確中央有關機關權責及擬定國家整體資源循環計畫，並推定綠色設計、市場循環採購等；廢清法則主要將刑責最高刑度從5年提高至7年，得併科罰金1500萬，同時也會追繳不法得利。

彭啓明表示，監測司目前將轉型成「環境資訊科技司」，簡稱為AI司，進行AI、資料治理，目前已收到行政院批文，盼10月中正式掛牌成立。監測資訊司司長張順欽說明，該司未來將推動AI與前瞻數位科技強化環境治理，將監測數據進一步進行數據詮釋、運用，支持韌性決策。

環境部新任政務次長謝燕儒表示，上任後將負責督導化學署、大氣司、氣候署相關業務，其中氣候相關業務在彭啓明上任後發展快速，盼未來能將國外制度、國內系統往前推進。

資源循環署署長賴瑩瑩表示，雙法修正主要為遏止非法棄置，促進循環經濟。（記者黃宜靜攝）

環境部新任政務次長謝燕儒表示，上任後將負責督導化學署、大氣司、氣候署相關業務。（記者黃宜靜攝）

監測資訊司司長張順欽說明，未來「環境資訊科技司」將推動AI與前瞻數位科技強化環境治理，將監測數據進一步進行數據詮釋、運用，支持韌性決策。（記者黃宜靜攝）

