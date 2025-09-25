為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    笑翻！暖男路邊撿停車單代繳 網歪樓求代繳房貸水電費

    2025/09/25 14:37 記者湯世名／彰化報導
    有車主停車費單據遺落，被民眾撿到後幫忙繳清。（資料照）

    有車主停車費單據遺落，被民眾撿到後幫忙繳清。（資料照）

    1名李姓民眾昨天（24日）在彰化市金馬路撿到1張路邊汽車停車費單據，停車費用20元，心想是小錢且萬一過期車主將被重罰，乾脆順手幫車主繳清並PO網「已經繳完了」，不僅吸引2千多名網友按讚，網友還大歪樓稱「我有房貸、車貸與水費繳款單，要丟哪邊你再幫我繳一下？」網友歪樓留言讓李姓民眾哭笑不得，車主也留言感謝李男善舉並要支付這筆款項，李男則請對方投入愛心零錢箱做善事。

    李姓民眾說，過去他也曾在路邊撿過車輛停車費單據，由於款項都不多，因此他都會順手幫忙繳清，昨天他經過彰化市金馬路時看到路邊一張停車費單據，金額只有20元，他就順手繳清，並PO網告知，希望車主看到後能避免重複繳費，果真讓車主看到PO網，對方希望能匯給他20元，但他請對方投入愛心零錢箱即可，也是做善事。

    李男的PO網吸引2千多名網友按讚，大批網友還大歪樓，有網友稱「我有小孩要丟，你什麼時候出門？」、「你明天會在哪裡，我去丟我的分期繳費單」、「我去丟一下房貸、保險費、水電費的單子，麻煩你撿一下幫忙繳」，還有人稱「我房貸還有十幾年順便一下」。

    另有網友說，難怪一堆人故意不把收費單從擋風玻璃上拿下來，一路上一直開讓繳費單隨風飄走，就是有樓主這種我佛慈悲的人會幫他們繳。還有網友說其實有自動扣款，像李老闆一樣幫忙繳費的，這比自動扣繳還更優，不用花半毛錢，希望能有善的循環出現。

    有車主停車費單據掉落路邊，被民眾撿到後幫忙繳清。（資料照）

    有車主停車費單據掉落路邊，被民眾撿到後幫忙繳清。（資料照）

    有車主停車單掉路邊，被民眾撿到後幫繳清20元停車費。（圖由民眾提供）

    有車主停車單掉路邊，被民眾撿到後幫繳清20元停車費。（圖由民眾提供）

    民眾撿到停車單幫繳停車費，車主上網感謝。（圖由民眾提供）

    民眾撿到停車單幫繳停車費，車主上網感謝。（圖由民眾提供）

