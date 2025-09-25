傅崐萁喊「爆破堰塞湖」 農業部打臉稱恐釀災 後續處理方式曝光

立院國民黨團總召傅崐萁對堰塞湖喊比照南投「用爆破就解決了」，農業部長陳駿季今（25）日在院會後記者會表示，傅崐萁跟他都不是工程專家，對壩體的處理要根據專業分析。（行政院提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成嚴重死傷災情，針對堰塞湖處理，立院國民黨團總召傅崐萁喊比照南投，「用爆破就解決了」，農業部長陳駿季今（25）日在院會後記者會表示，傅崐萁跟他都不是工程專家，對壩體的處理要根據專業分析。據他了解，南投草嶺的堰塞湖也不是用爆破處理，以馬太鞍現所處環境，這些落石是從山壁下來，如果做任何爆破有可能引起更大的落石，效果可能不好。

農業部林保署長林華慶指出，堰塞湖處理評估過「爆破」、「虹吸」、「壩頂開便道降挖」，但這三方式都不可行，這不是行政機關的決定，都是國內水利、災防相關專家一起討論，原本預估風平浪靜情況下，10月初會自然溢流，所以短短2個月內時間不可能可以開路到那麼深的地方去施作。

林華慶說明，爆破要很精準，不是一下就讓一切變成無形，壩體結構組成是沙比較多還是石頭比較多？貿然爆破可能引發更大災害，一下水下來漫延的面積，會比這次更大，這都是幾個不同專業團隊諮詢之後的結果。

至於後續堰塞湖要怎麼處理？林華慶指出，根據今天遙測飛機取得的最新影像，整個壩體縮減了很多，但還需要人員實地了解地形跟地質狀況。近期會設法再去安裝水位計，再實際評估水量或是剩餘壩體的穩定狀態。

林華慶表示，由於壩體土方比原本減少，之前評估過中期方案，順著溪床開一條便道抵達那個地方，但時間預估至少3個月，還要評估非汛期有沒有這麼長的時間，因為汛期下雨不可能在溪底開便道。會積極針對此方案，如果可以開便道的話，也許可以把一些土石用卡車等輸送下來，但還要進一步評估。

林華慶解釋，若壩體本身沒有很大的風險的話，就沒必要大費周章開路上去，也許在中上游的地方做梳子壩，不要讓土沙在同一時間很快速的降下來。這有好幾個選項，會與專家群一起討論，盡快決定。

