通霄電廠2根大煙囪9/26拆除？ 電廠：確認時間後將公告

網傳通霄電廠2根大煙囪（左2、左3）26日下午拆除，通霄電廠：確認時間後將公告。（記者蔡政珉攝）

台電通霄發電廠負責台灣發電重責大任，通霄電廠進行機組汰換於2019、2020年陸續放倒已至除役年限、曾為通霄「地標」的3根高120公尺的彩繪煙囪，以往高聳舊煙囪僅剩最後一根未除役彩繪煙囪與2根未彩繪的煙囪，與新建的煙囪高度差達40公尺。不過，部分通霄居民在通訊軟體群組發現2根未彩繪舊煙囪將於明天下午拆除消息，引起討論。通霄電廠則回應，確實會拆除2根未彩繪舊煙囪，不過時間未確定，屆時將會公告周知。

由於通霄電廠當初拆除3根彩繪煙囪的轟然巨響讓部分鎮民記憶猶新，今天消息傳出後也有不少人嘗試聯繫通霄電廠人員確定訊息是否正確。記者致電通霄電廠後，通霄電廠確定2根未彩繪舊煙囪將拆除，不過時間尚未確定，目前在場內進行清空作業，若要拆除將會告知鎮民。

通霄發電廠原有6根大煙囪，其中有4根是彩繪煙囪，是通霄著名地標，早年更是走私、偷渡客登陸中部的指標，於1983年建造。因應發電機組汰除，當中1到3號煙囪拆除，僅剩一根仍在服役發電。

