瓏山林實業董事長林芯嬡攜手希望義工團 暖心供救難人員現煮餐食

花蓮光復馬太鞍溪因堰塞湖潰流釀災，民間團體「希望義工團」籌募物資及組織人力昨漏夜啟程赴災區，希望義工團理事長尤瑞豊透露，災區環境惡劣，而國軍與救難人員戮力復原，將當場烹煮熱食供應支援救災，同時也會實際了解災民需求，已獲瓏山林實業董事長林芯嬡表達大力支持。

希望義工團載運緊急籌募的3卡車物資，昨深夜從桃園大溪出發，經長途跋涉今晨抵達花蓮，隨車赴災區第一線的理事長尤瑞豊指出，因為當地沒水沒電、物資缺乏又滿地泥濘，不方便烹煮，因此攜帶如飲用水、麵包、八寶粥等多項立即可飲食的品項提供災民，此外，義工團也從全台號召30多名成員前往災區協助。

尤瑞豊進一步描述當地慘況，雖然水已退去，但不只道路佈滿黑色泥巴，農田裡剛要收成的文旦也都被泥濘淹沒，許多居民家中滿目瘡痍，亟待各界援助。而現場已見很多國軍弟兄出動，在幫忙恢復街道、公有設施，還有各地救難人員持續穿梭在路不成路的空間，不放棄搜尋失聯者，甚有熱心民眾，協助當地老人清理家園，大家都團結一致在救災。

尤瑞豊特別提到，此行除了物資捐助給災民，很大的目標是要支援國軍及協助救災救難人員的餐食，經過勘查後，已經在瑞穗火車站附近空地建立基地，將會現場立即烹煮，並持續提供數百份規模的餐食給救災英雄們，而這部分經費也已由瓏山林實業董事長林芯嬡全數支持。

此外，尤瑞豊提到，除了食物，初步評估災民可能還會需要棉被、枕頭等生活物資，今天會前往當地基督長老教會拜訪，透過教會服務系統了解災民確實的需求，除了林芯嬡董事長已表達願意支持，後續也會公開募捐，盼各界踴躍響應，義工團會直接將物災提供到災民手上。

林芯嬡董事長說，台灣是寶島，盼都無災無難，民眾安居樂業，但災情既然已發生，就應該團結面對，許多國軍弟兄及救難人員持續投入現場救災，非常辛苦，提供他們充足餐食是必要的，這部分會全力支援，同時也透過義工團關心災民所需，也盼藉此拋磚引玉，讓社會各界一同響應。

