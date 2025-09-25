航遙測機取得馬太鞍堰塞湖上下游全影像 最快傍晚解析結果出爐

林保署2023年引進國家新型航遙測飛機King Air 360ER，也多次上陣拍攝馬太鞍堰塞湖。（資料照）

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，放在壩頂監測的水位計也全數被沖毀，隨今天天氣轉好，農業部林保署今（25日）出動航遙測分署航遙測飛機順利拍攝堰塞湖與下游災區，因照片檔案大，預計最快今天傍晚影像才會出爐。

隨馬太鞍堰塞湖形成，在水位計尚未安裝前，航遙測分署已執行17次空拍任務，隨水位計因潰流損壞，航遙測分署今再度出動國家航遙測飛機King Air 360ER拍攝堰塞湖上中下游整體狀況。

航遙測分署長黃群修表示，飛機上搭載的相機鏡頭解析度可達地面15公分X15公分，待照片解析完成後，會提供給相關單位，就可更具體分析堰塞湖到底還有多少水量，以及觀察下游地區的災害受損狀況等。

黃群修進一步指出，這次出動的執勤人員共有4名，包含正、副機師，還有2名航攝作業人員，他坦言出發一次拍照的成本都是幾十萬元起跳，但這些資訊都有助於判斷溢流時機，以確保民眾生命財產安全。

黃群修表示，航遙測的優點在於我國本身就有航遙測飛機，機動性高，加上解析度佳，在近萬公尺的高空拍攝的照片，都可清楚解析出地面上的一台iPad，衛星影像近年因為科技進步，解析度也可達公尺級，但衛星影像通常是透過商用衛星下單取得，排定時程等自主性較低，時效掌握度自然不如航遙測影像。

