為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    航遙測機取得馬太鞍堰塞湖上下游全影像 最快傍晚解析結果出爐

    2025/09/25 14:36 記者楊媛婷／台北報導
    林保署2023年引進國家新型航遙測飛機King Air 360ER，也多次上陣拍攝馬太鞍堰塞湖。（資料照）

    林保署2023年引進國家新型航遙測飛機King Air 360ER，也多次上陣拍攝馬太鞍堰塞湖。（資料照）

    花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午潰流，放在壩頂監測的水位計也全數被沖毀，隨今天天氣轉好，農業部林保署今（25日）出動航遙測分署航遙測飛機順利拍攝堰塞湖與下游災區，因照片檔案大，預計最快今天傍晚影像才會出爐。

    隨馬太鞍堰塞湖形成，在水位計尚未安裝前，航遙測分署已執行17次空拍任務，隨水位計因潰流損壞，航遙測分署今再度出動國家航遙測飛機King Air 360ER拍攝堰塞湖上中下游整體狀況。

    航遙測分署長黃群修表示，飛機上搭載的相機鏡頭解析度可達地面15公分X15公分，待照片解析完成後，會提供給相關單位，就可更具體分析堰塞湖到底還有多少水量，以及觀察下游地區的災害受損狀況等。

    黃群修進一步指出，這次出動的執勤人員共有4名，包含正、副機師，還有2名航攝作業人員，他坦言出發一次拍照的成本都是幾十萬元起跳，但這些資訊都有助於判斷溢流時機，以確保民眾生命財產安全。

    黃群修表示，航遙測的優點在於我國本身就有航遙測飛機，機動性高，加上解析度佳，在近萬公尺的高空拍攝的照片，都可清楚解析出地面上的一台iPad，衛星影像近年因為科技進步，解析度也可達公尺級，但衛星影像通常是透過商用衛星下單取得，排定時程等自主性較低，時效掌握度自然不如航遙測影像。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播