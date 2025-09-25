為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄熊熱氣球重返月世界9/27升空 線上售票已達9成

    2025/09/25 14:36 記者葛祐豪／高雄報導
    高達28公尺的「高雄熊」造型熱氣球，現身月世界。（觀光局提供）

    高達28公尺的「高雄熊」造型熱氣球，現身月世界。（觀光局提供）

    超萌超巨大的高雄熊熱氣球回來了！「2025高雄愛‧月熱氣球」，將於27日（六）教師節連假登場，高達28公尺的「高雄熊」造型熱氣球將於田寮月世界再度現身，目前熱氣球繫留體驗線上售票已達9成，僅剩少量上午場次。

    高市觀光局長高閔琳表示，「高雄熊」造型熱氣球去年首度亮相、掀起熱潮，今年更遠赴泰國、台東與宜蘭展演，人氣爆棚。今年活動為期3週，9月27日至29日教師節連假、10月4日至6日中秋連假於月世界升空，10月10日至12日雙十連假移師愛河登場，飛行時段依天候與日出日落條件評估，上午場約6點至8點、下午場約4點至5點半，所有體驗均由專業飛行團隊執行，以安全為最高原則。

    目前熱氣球繫留體驗線上售票已達9成，僅剩少量上午場次可購票，活動期間將視當日天候與搭乘情形，彈性開放現場票。

    此外，今年活動特別推出主題商品「高雄熊熱氣球帆布袋」，包括熊熊飲料提袋、金屬徽章與運動毛巾，均可透透過 ibon或現場購票，以優惠價格加購收藏。

    觀光局提醒，熱氣球活動適逢連假，活動現場於月球路規劃5處停車場、3處接駁站（義民爺亭、發天宮、隆后宮），請多加利用交通接駁服務，並於出門前收聽警廣，注意台28線交通狀況。

    月世界園區設有遊客中心，1樓田寮農會市集還有泥火山豆花、泥火山冰淇淋與泥岩茶葉蛋等特色小吃，2樓的農會展售中心，也推出憑票根消費兌換贈品活動；此外，月世界周邊多家土雞料理名店、田寮花季度假飯店也同步祭出優惠，鄰近地區如六龜寶來花賞溫泉公園、遠身望月溫泉營區，均可憑票根享優惠。

    「2025高雄愛‧月熱氣球」，將於27日登場。（觀光局提供）

    「2025高雄愛‧月熱氣球」，將於27日登場。（觀光局提供）

    月世界景色優美。（觀光局提供）

    月世界景色優美。（觀光局提供）

