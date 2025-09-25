推銷新北漁產 漁業處9/27府中站前舉辦市集、闖關、試吃活動

市府漁業及漁港事業管理處表示，將於27日上午11點在板橋非常熱區舉辦「新北海派」活動。（新北市漁業處提供）

新北市萬里蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑等漁產正值產季，市府漁業及漁港事業管理處表示，將於27日上午11點在板橋非常熱區（捷運府中1號出口對面）舉辦「新北海派」活動，現場有「海派市集」，展售漁港直送最新鮮漁產並規劃闖關活動，以及中午12點、下午2點30分、3點、4點共舉辦4場次分別有白帶魚、鯖魚、萬里蟹與貢寮鮑料理限量免費試吃。

漁業處指出，市府規劃在9月27日舉辦「新北海派」活動，現場除了有淡水區、金山區、萬里區、瑞芳區、貢寮區等5大漁會展售會，市集推出「海派選品特賣」活動，內容物包含三點蟹、白帶魚、鯖魚、貢寮鮑與透抽等，限量50份，只要1200元就可購得2000元的漁貨。

請繼續往下閱讀...

漁業處表示，現場還有海洋主題互動遊戲及360度旋轉拍照機，完成遊戲闖關就可以獲得新北市漁產造型雞蛋糕，並參與「海派選品」抽獎活動；相關活動資訊可上新北市稼日蒔光、漁樂快爆及螃蟹快報by萬里蟹等粉專查詢。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法