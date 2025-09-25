造橋鄉公所新建大樓耗時3年終完工 30日先開辦業務

造橋鄉公所新建大樓完工，30日先開辦業務。（造橋鄉公所提供）

苗栗縣造橋鄉公所暨代表會行政大樓因屬老舊建築，加上結構無法耐震，且辦公空間不足，經內政部前瞻計畫補助8000萬，於2022年10月3日正式舉辦拆除重建典禮，歷經3年，造橋鄉長徐連斌表示，重建後的新建大樓已經完工並取得使用執照，將於26日下午開始搬遷，嶄新的造橋鄉公所與造橋鄉民代表會聯合行政大樓30日開辦新業務，啟用典禮將於10月中下旬舉辦。

造橋鄉公所表示，因為採原址重建，鄉公所暫時搬到綜合活動中心辦公，歷經3年新建聯合行政大樓終於完工，可提供鄉親更完善與安全的洽公空間。

造橋鄉公所原廳舍建於1975年，屬耐震設計規範尚未完備時興建辦公廳舍，1995年又增建3樓作為造橋鄉民代表會辦公室及議事廳，增建部分不僅未能取得使用執照，更嚴重影響結構安全。

而新建大樓為公所暨代表會聯合大樓，外圍留設適當人行安全便捷廣場，景觀造景，大量複層綠化，打造景觀綠建築的環境，供辦公人潮及老人聚集的休憩區，可以讓年輕人伸展的角落，將動線編織在其中，活絡美化，採用透水鋪面，地下涵水，直接滲透，回歸大地。

