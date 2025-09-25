災民痛訴花蓮縣府「沒通知撤離」 作家分享服役期間撤離住戶經歷

受到樺加沙颱風過境影響，位於花蓮馬太鞍溪上游的堰塞湖23日下午發生溢流，大量泥水沖刷至下游光復鄉，造成當地嚴重災情。（記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日發生溢流，洪水湧入下游光復鄉，造成嚴重傷亡；事後花蓮縣府不斷對外宣稱，事發前已有廣播通知居民撤離，然而說詞已被罹難者家屬、災民接連出面否認，悲痛表示並未收到任何警告，導致與家人天人永隔。對此，作家謝知橋分享自己過去服役期間，參與前往高危險地區通知撤離的經歷，直言他當時為了讓居民活下來，哪怕被投訴也會堅持到讓對方願意撤離。

謝知橋今（25）日上午在臉書發文表示，自己在花蓮服役期間，曾遇過幾次颱風，倘若颱風從東面來，當地消防隊就要派員到高危險地區，挨家挨戶通知撤離。他回憶，2017年尼莎與海棠颱風接連形成，並一個從東方、一個從南方襲向台灣，自己與消防員一起出勤，理由是常會有幾戶人家頭很鐵，不管怎樣都不願意撤離。

謝知橋表示，他當時無法理解其中的因果關係，於是詢問消防員，對方則坦言「因為我們不能罵民眾，但你會罵啊」，他補充提到，每次遇到不配合的民眾，看到消防員因為怕被投訴，只能姿態放低溫言相勸都覺得很難受，「我不一樣，我只是個替代役，就算被投訴，最嚴重的懲處就是送回成功嶺。」

謝知橋表示，認識的消防員當時妥善運用他替代役的身分，凡是遇到一些需要強硬溝通的勤務，像是裝設住警器或拆蜂窩，都會帶上自己。他回憶，自己跟隨消防員出勤那天，一邊碎念一邊罵民眾，罵到他們願意離開家為止，還讓同行的分駐所員警用一種「哇！消防隊這次帶個瘋子來欸」的神情看自己。

謝知橋強調，他並不在乎他人眼光與居民怨言，「只要他們可以活下來，罵我也沒關係。想想，大概得用這樣的精神要求撤離或救災，才能讓更多人活下來吧。」

謝知橋也提到，他因為待在花蓮並經歷好幾次的風災與山難，深刻學到一件事，就是人類不要妄想跟大自然對抗，「以堰塞湖來說，他的位置如果在根本處理不了的高山上，那最好的應對方式就是撤離受影響的區域，而不是去炸去抽去挖，那都是找死。」

