台南推「葫蘆埤玩埤一夏」 水上鋼鐵人雙人飛行震撼登場

南市觀旅局召開「葫蘆埤玩埤一夏」記者會，市長黃偉哲邀請大家來台南，享受最熱血的水陸狂歡派對。（記者蔡文居攝）

台南市政府觀旅局將於10/18-19、10/25-26兩個周末於「菱角之鄉」─官田區葫蘆埤自然公園舉辦「葫蘆埤玩埤一夏」活動，除有南台灣獨有「水上鋼鐵人雙人飛行體驗」，還有多元豐富的水陸挑戰關卡、搭配氣墊滑水道、水霧步道等消暑設施與市集、精彩表演。市長黃偉哲今天邀請大家一起來台南，享受南台灣最熱血吸睛的水陸狂歡派對。

南市觀旅局今天召開「葫蘆埤玩埤一夏」記者會，觀旅局長林國華指出，「葫蘆埤玩埤一夏」活動，規劃有「氣墊飛越橋」多項水陸域闖關活動，還開放「水上城堡防衛戰」讓民眾現場進行攻防互動，陸上也搭配水中尋寶及魚群辨識等闖關項目，兼具趣味與知識挑戰，完成關卡就可獲得神秘禮物。

林國華說，10月18日開幕當天安排有「水上鋼鐵人飛行體驗」，邀請專業教練團隊「比吉尼鋼鐵人」現場帶來震撼的水上表演特技，展現極致視覺震撼，10月18日、19日也開放民眾參與體驗，並規劃「cosplay」主題活動，凡報名10月18日水上鋼鐵人並獲選的幸運民眾，就可穿著符合活動氛圍的cosplay服裝參加，免費體驗雙人水上飛行的驚喜，歡迎敢秀愛玩的各方高手踴躍報名。

市長黃偉哲表示，台南官田區有「菱角之鄉」美譽，其中葫蘆埤風景區規劃設施完善，這次除安排水上活動體驗，並串聯周邊柳營、官田、隆田chacha園區等景點，提供溪北旅遊秘境路線，也是台南旅遊的熱門選擇，歡迎民眾踴躍報名參加，全家一起來台南旅遊。

「葫蘆埤玩埤一夏」活動，除了水陸消暑活動外，現場也有台南地方特產市集及表演動。（記者蔡文居攝）

