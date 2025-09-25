林保署9次建請花蓮縣府撤離馬太鞍堰塞湖下游民眾 時間、重點一次看

林保署9月22日上午7時發布的通報單中就發布紅色警戒，其中就用紅字建請花蓮縣府即刻執行強制撤離工作。（記者楊媛婷翻攝）

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致馬太鞍堰塞湖水位高漲，溢流後挾帶大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，林保署早在9月20日就已先通知花蓮縣府盡速執行撤離堰塞湖下游鳳林、萬榮、光復3鄉鎮12村里民，以確保民眾生命安全，

21日起又連發9次通報，頻頻建請花蓮縣府撤離堰塞湖下游區域民眾，但最後仍有14人不幸罹難，並且都在強制撤離區內。

農業部林保署9度建請花蓮縣府撤離馬太鞍堰塞湖下游民眾，時間、重點一次看：

9/21 11：00第8報

通知黃色警戒，建請花蓮縣府開始勸告下游民眾撤離避難

9/22 07：00 第9報

通知紅色警戒，建請花蓮縣府即刻執行下游民眾撤離避難

9/23 00：00 第10報到12：10第15報

通知花蓮縣府可能溢頂時間並建請花蓮縣府即刻啟動疏散並封閉馬太鞍溪橋

9/23 15：00第16報

馬太鞍堰塞湖溢頂通報

