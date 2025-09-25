中秋連假郵政暫停營業 台北故宮郵局除外

連假期間各地郵局營業窗口停止營業，僅台北故宮郵局提供服務，示意圖。（記者林志怡攝）

10月4日至6日將迎來中秋節連續假期，中華郵政提醒，連假期間各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業。

中華郵政提醒，連續假期期間停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件，惟為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全之郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

另台北郵件處理中心航郵科國際快捷郵件股及空運股（地址：桃園市大園區航勤北路18號），亦提供收寄國際快捷郵件服務。

因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度、白俄羅斯及蒙古郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區（美國除外）之國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

此外，郵局設於全國各地之i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局，仍提供全年無休用郵服務，歡迎多加利用。

