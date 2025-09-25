民喊醫療廢棄物焚化爐滾出大里 漢杞：明年底新廠完工將結束營業

「大里GO爭氣，還我好空氣」陣線，今天號召民眾出面抗議，要求漢杞醫療廢棄物焚化爐早日遷出大里。（記者陳建志攝）

台中漢杞醫療廢棄物焚化爐，遭民眾投訴排放廢氣、超時運作違反空汙法，「大里GO爭氣，還我好空氣」陣線，今天號召大里里長、民眾出面抗議，強調焚化爐營運25年來已被開罰36次、罰款400萬，且2019年時簽下切結書，要在5年內遷廠，但至今遲未兌現，因廢棄物處理許可證明年元旦就到期，要求環保局勿再展延，也呼籲業者落實承諾盡速遷廠，滾出大里！

時代力量今天結合監督施政聯盟等團體組成的「大里GO爭氣，還我好空氣」陣線，今天出面抗議漢杞工程公司營運的療廢棄物焚化爐排放空汙。發言人鄒明諺表示，該焚化爐25年來違規次數高達36次、裁罰金額400多萬，2018年更發生戴奧辛超標3倍事件，近2年來發生過異味汙染物超標事件，民眾多次打1999陳情卻未見改善。

鄒明諺強調，焚化爐方圓1公里有11間國中小、高中、幼兒園，長期影響師生和居民健康，業者2019年9月簽下切結書，允諾5年內遷廠，但是早已超過1年遲未兌現，因漢杞的廢棄物處理許可證明年1月1日就到期，要求環保局勿再展延許可，並要求落實承諾盡速遷廠，並帶領民眾高喊「大里要清新，拒絕戴奧辛」、「履行切結書，滾出大里區」。

監督施政聯盟執行長許心欣則指出，漢杞的空汙許可證，鍋爐每年只可操作300天，但詢問環保局才知道，過去3年每年都超燒30多天，已嚴重違反空汙法，要求環保局比照中火重罰。

前議員張滄沂則痛斥盧秀燕「官商勾結，草菅人命」，強調之前太平瓦斯分裝場被抗爭後遷移，鄰近焚化爐很多民眾都因肺腺癌過世，漢杞因回收量過大沒地方放，沒依規定存放，要不要發放操作許可市長就可決定，要求市府硬起來。

漢杞醫療廢棄物焚化爐許姓實際負責人表示，公司廠址在工業區內，營運並經過合法申請是合法廠商，會配合法令營運，並在環保局監督下運作，強調當初是允諾新廠蓋好後就會遷移，目前在環保局核准下，已經在烏日蓋新廠，裝設最先進的處理機具，預計明年底新廠完工後，大里廠就會結束營運。

至於被指過去3年超過許可證核定的每年運轉300天，許姓負責人則表示，運轉天數法令原本就有10%的彈性空間，可合法燒到330天，會超過是因和環保局計算方式認知有落差，目前已經和環保局重新計算確認中。

「大里GO爭氣，還我好空氣」陣線，今天號召民眾出面抗議，前議員張滄沂（中）痛斥盧秀燕市長「官商勾結，草菅人命」。（記者陳建志攝）

時代力量鄒明諺拿出漢杞工程公司負責人2019年切下的切結書，允諾5年內遷廠卻黃牛。（記者陳建志攝）

