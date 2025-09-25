全真瑜珈6分館突停業 台北市法務局：商請消保團體承接訴訟

全真瑜珈台北敦南館。（擷取自全真瑜珈官網）

知名連鎖健身企業「TRUE YOGA FITNESS全真瑜珈健身」突有6分館停止營業，跨黨派台北市議員齊聲呼籲市府法務局出面保障消費者權益；台北市法務局指出，將商請消保團體承接團體訴訟，如全真無法維持經營且無法退款，必要時由消保團體發動假扣押。

全真瑜珈健身日前公告，因內部營運調整與人力安排，各分館將調整營業時段，敦南館、古亭館、天母館、中和館、汐止館及桃園館則暫停營業；許多消費者控訴，剛剛還在上課，回家就收到停業消息，痛批宛如「亞力山大健身翻版」。

國民黨市議員陳重文說，過去已發生過民眾繳交高額會費或購買教練課程，卻因業者突然倒閉求償無門，難怪相關案件常引起社會輿論高度關切，這次案件又凸顯出健身產業在預收款履約保障、契約規範與政府監管上存在重大缺口。

陳重文表示，針對已發生個案，法務局應立即主動開設專責窗口協助民眾，並協助研議團體訴訟及假扣押等行動，避免業者惡意脫產，確保市民權益；體育局則應立即盤點全市健身房經營情況，並就潛在風險提出監管方案，同時向中央建議修法，將健身房預收款履約保險或信託機制納入強制規範，或透過自治條例保障消費者。

民眾黨市議員陳宥丞表示，已有百件以上的消費爭議湧入北市消保官，凸顯這已經不只是單純的商業調整，而是涉及大規模消費者權益受損，要求北市消保官應立即前往各分館稽查，督促業者提出退費或補償方案；民眾訴訟問題，法務局也應提供法律協助。

他說，健身休閒產業涉及龐大的會員數與長期契約，一旦業者財務狀況出現問題，影響範圍極大，如今全真瑜珈的營運狀況已引發民眾恐慌與媒體重點關注，市府更應展現態度，積極介入。

法務局表示，本週五（26日）將會同體育局召開行政調查會議，請全真公司詳細說明部分分館突然暫停營業，以及部分分館又在一日後增設使用限制的情況下恢復營業原因，並說明各分館後續營運計畫、退款賠償計畫等。

台北市消保官呼籲，全真應積極面對消費者訴求，如最終無法繼續經營場館，且未能支付消費者退款，法務局將商請消保團體承接團體訴訟，必要時由消保團體向全真發動假扣押程序。

