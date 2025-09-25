各教師團體促改革 鄭英耀：教育部不迴避問題、作教師後盾

教師節前夕，包括全教總等各教師團體促教育改革，教育部長鄭英耀（右）表示，教育部不會迴避問題，會作全國教師的後盾。圖為鄭英耀近日出席全教總SUPER教師頒獎典禮，左為全教總理事長侯俊良。（記者廖振輝攝）

教師節前夕，包括全教總、全教產、代理教師工會等教師團體及EdYouth台灣一滴優教育協會青年學生團體等，今（25）日不約而同，赴教育部前陳抗或召開記者會表達訴求。教育部長鄭英耀回應表示，教育部不會迴避問題，會以開放態度，傾聽教師與教育團體的聲音，並透過政策精進與制度改革，打造尊重專業、保障學生受教權的教育環境，成為全國教師最有力的後盾。

鄭英耀表示，教師是教育的核心，教育部重視並理解第一線教師面臨的挑戰，任何制度的設計與調整都必須回應現場需求，並以支持教師專業發展為目標，各界關心的校事會議機制、行政減量等議題，教育部已充分蒐集各方意見，並持續檢討改進相關制度，以保障教師權益，改善教育現場，他也向全國教師與教育團體表達敬意，教育部立場與教師一致，就是要建立合理健全的制度，讓專業獲得尊重。

對於教師團體反彈的校事會議濫訴問題，教育部國教署說明，已透過與基層教師的座談，傾聽與蒐集「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」運作的意見，並已啟動修正精進作為，避免校事會議造成教學現場濫訴的情況，教育部已邀集法制專家、地方政府及相關團體共同研議，並加速完成相關修正，預計最慢年底前完成修正，讓教師安心教學、學生專心學習。

此外，為維護教學秩序與教師專業，教育部訂定「教師輔導與管教學生辦法注意事項」，明確教師管教目的、原則及依法可採取之措施，並新增必要情況下的「阻卻違法」事由，保障教師在正當管教或維持秩序時不會受到懲處，教育部支持教師依法執行職責，確保學生受教權與校園正常運作。

針對行政負擔問題，教育部已推動多項行政減量措施，今（2025）年起取消地方政府統合視導，並整併各類教育訓練與研習，簡化計畫申請及成果填報流程，並以線上系統取代紙本作業，並補助學校增置專任或兼任人力，分擔行政工作。

而全教總今早赴教育部前陳抗，在教文會立委張雅琳等人要求下，教育部政次張廖萬堅出面向全教總說明教育部的立場及策進作為，在完成校事會議精進修法之前，教育部研擬以函釋方式先緩解爭議，並擬改進教師被不滿學生或家長反覆投訴而遭多次調查的困境等。

