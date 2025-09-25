明年確定不漲保費！ 健保總額增600億 石崇良點名護理、兒科2重點

衛福部長石崇良今（25日）強調，「可以確定明年不會調漲保費！」（記者邱芷柔攝）

健保總額協商創歷史，醫院、西醫基層、中醫、牙醫及透析五大部門首度全數達成共識，明年度總額成長率確定為5.5%，比今年增加近600億元，外界關注是否因支出增加而調漲保費，衛福部長石崇良今（25日）強調，「可以確定明年不會調漲保費！」明年健保總額將比今年增加近600億元，重點將用於強化護理人力與兒科醫療。

衛福部健保會昨天完成115年度健保總額協商，五大部門歷經自上午9點至晚間近10點的馬拉松會議，23年來首度全數達成共識，成長率一致為5.5%。石崇良今天出席「全癌連十周年里程碑」活動時指出，今年健保總額較去年成長531億元，明年再增近600億元，其中兩大方向，一是護理人力，規劃4年內投入100億元，今年已增加25億元，明年將加碼至55億元，逐年提升，期盼改善護理人員薪資與工作條件，並促進護理人員回流，補足急症及住院照護能量。

二是因應少子化與兒科萎縮問題，石崇良說，明年總額中框列249億元，保障兒科點值、強化0到6歲兒童急重症照護。他補充，護理費會直接增加醫院護理費用，並搭配調薪措施，兒科部分，將針對0至6歲兒童，讓相關醫療給付點值優先保障達到1點1元，讓兒科服務不因少子化而萎縮。

至於財務狀況，外界關切是否會因支出增加而調漲保費，石崇良強調，評估後今年底安全準備金仍有約2.8個月，明年即使以5.5%成長率計算，仍可維持近2個月準備金，「可以確定明年不會調漲保費。」

此外，罕藥與癌症新藥的經費也同步增加。石崇良說，除總額成長中已編列外，健保署公務預算另有20億元挹注罕藥，雖仍待立法院審議，但行政院核定的初步預算已納入。

