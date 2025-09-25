教師節、中秋節及國慶日皆3天連假 公路局列出預估壅塞路段

教師節、中秋節及國慶皆3天連假將至，交通部公路局預估壅塞路段及時間，並祭出公共運輸優惠，搭乘84條國道客運可享6折到85折。圖為國光客運日前增班載客。（資料照）

週六（27日）起是教師節3天連假，緊接著10月4日到6日中秋節連假，以及10月10日到12日國慶日連假，交通部公路局今（25日）預估3連假將以觀光旅遊為主，省道通往各風景區將出現車潮，民眾出門前請蒐集路況資訊，避開尖峰壅塞。

公路局表示，觀光旅遊車潮將從個別連假的第1天至第2天湧現，返工車潮則是連假2、3天湧現，建議民眾避開壅塞時段：

請繼續往下閱讀...

1.台1線水底寮至楓港路段，南下為連假第1天上午時段（9月27日10-13時、10月4日10-14時及10月10日9-12時）；北上為連假最後1天下午時段（9月29日、10月6日15-20時及10月12日15-18時）。

2.台61線鳳鼻隧道至浸水橋路段及竹南路段，南下為連假第1天（9月27日、10月4日及10月10日）10-15時；北上為連假最後1天（9月29日、10月6日及10月12日）15-20時。

3.台61線中彰大橋改建路段，南下尖峰為連假前1天下班尖峰時段（9月26日、10月9日17-18時）及第1天白天時段（9月27日9-14時、10月4日9-17時、10月10日9-14時）；北上為連假第2天及第3天（最後1天）的下午至晚間時段（9月28日、10月5日、10月11日15-18時及9月29日、10月6日、10月12日15-20時）。

4.另外東部台9線蘇花路廊，預期車流在中秋節及國慶日會有短暫車多或壅塞，南下尖峰為連假第1天清晨時段（10月4日5-8時、10月10日6-8時）；北上則為連假最後1天，預估車潮會較早北返，壅塞時段預計於上午10時至下午2時（10月6日10-14時、10月12日12-14時）。

公路局也提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，估連假車多壅塞，已規劃疏導措施及替代道路，建議用路人依沿線CMS內容及改道標誌行駛。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官－成功路段及大里二－霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等，以及重要觀光風景區鄰近路段包括：台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，也估連假車多壅塞。

以上公路交通狀況公路局已在該局疏運網頁發布，另外也會提供最即時的交通資訊，請用路人多多利用，作為外出行程規劃或調整之參考。

為鼓勵民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠，民眾搭乘84條國道客運路線可享教師及國慶連假票價85折優惠；中秋連假為6折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局為因應連假，已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及98萬座位數，各業者已自5日起開始預售，截至24日全線國道客運總計已售出10.4萬張預售票，佔可售張數18.47％，其中西部計9.3萬張，佔20.97％；東部1.1萬張，佔7.79％，尚餘許多座位歡迎民眾多加利用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法