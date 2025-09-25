為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台北公館圓環正交路型出爐 9/29清晨6點啟用

    2025/09/25 13:19 記者董冠怡／台北報導
    公館圓環工程進度已達八成，台北市交通局長謝銘鴻、工務局長黃一平今宣布，正交路型預計下週一清晨6點啟用；未來的路型圖。（交工處提供）

    公館圓環工程進度已達八成，台北市交通局長謝銘鴻、工務局長黃一平今宣布，正交路型預計下週一（29日）清晨6點啟用；交工處交通規劃科長李薇婷說明，改成正交路口之後，公車專用道平面化，原停靠路側站位的12條公車路線，改至專用道站位；機車動線除了福和橋下橋處維持兩段式左轉，其餘方向開放直接左轉；汽車部分，駕駛人需於福和橋上提前分流，往大安、公館、中正區方向靠內側行駛，往信義、文山區靠外側行駛，29日前仍按既有動線通行。

    李薇婷指出，新路型下週一啟用後，原本由基隆路、福和橋轉向進入羅斯福路的公車路線，包括207、208（含區）、672（含區）、688、1、673、907（含通勤）、綠11、棕12、棕22、基隆路幹線、通勤13，共計12條路線，從停靠路側站位，調整匯入行駛公車專用道並停靠，提升公車行駛效率及減少交織情形。公運處大眾運輸科長郭建辰補充，國道客運、懷恩專車仍原路行駛與停靠。

    各方向皆規劃左轉專用車道。受到路型和基隆路高架墩柱影響，福和橋機車動線從新北市方向進入台北市的車輛，機車下橋之後維持兩段式左轉，其他方向則開放直接左轉，保留機車待轉格，提供有需要的騎士使用。

    汽車動線規劃於福和橋上提前分流，會在橋上劃設地面標誌，引導往信義、文山區靠外側行駛；往大安、公館、中正區的車輛靠內側行駛。下橋後，往大安、公館、中正車輛，可行駛內側的左轉專用車道進入羅斯福路。

    另外，東南角巷道（學府里）同步調整交通動線。李薇婷說，羅斯福路四段123巷21弄配合正交路口，同日起試辦東往西單行道，將於羅斯福路口開設缺口、增設號誌，讓社區居民可從21弄往南至新店、景美；往北可至路口轉福和橋或基隆路通行。返程則從123巷至119巷或從基隆路轉進113巷、119巷，減少通過性車流進到社區巷道。

