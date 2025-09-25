為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    公視妖果小學堂巡演啟動 新埤國小創新學習交通安全

    2025/09/25 13:48 記者林宜樟／嘉義報導
    「妖果小學堂」大偶劇團用戲劇引導學生學習交通安全知識。（新埤國小提供）

    嘉義縣新埤國小是教育部安全教育重點學校，以創新教學模式引導學童對交通安全的意識與重視，嘉義縣政府教育處媒合公共電視「妖果小學堂」大偶劇團，昨巡迴第一站到新埤國小，為孩子點亮交通安全學習新篇章。

    劇團裡的「水果奶奶」與「妖果小精靈」，以震撼的視覺效果與生動的故事敘述，將複雜的交通規則化為孩子們能理解的冒險旅程，從辨識紅綠燈的「停看行」，到穿越馬路的「左右看」，動作與指令透過戲劇呈現，有獎徵答熱絡互動，全場搶答不斷。

    校長陳怡君說，學校很榮幸成為創新教育活動首發站，孩子學習到交通規則，以及對生命的尊重與珍惜；四年級學生侯妤靜說，棉花糖姐姐的活潑逗趣，交通知識問答讓她瞭解過馬路時可舉起手，更安全；一年級學生陳秋錦喜歡大玩偶介紹的斑馬線功能，還有生動的斑馬看板來輔助說明。

    參與活動的家長會長龔睦甫說，好的教育不只是知識的灌輸，更是體驗與互動，透過「妖果小學堂」的魅力，把交通安全變成歡樂的嘉年華，讓孩子學習生活技能。

    劇團與學生互動熱絡。（新埤國小提供）

    透過搶答學習交通安全知識。（新埤國小提供）

