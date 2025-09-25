為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    斥資近4億落成啟用 南市新式火化場兼顧環保與節能

    2025/09/25 13:34 記者蔡文居／台南報導
    台南市南區第一火化場改建工程25日舉行落成典禮。（南市民政局提供）

    斥資近4億元，台南市南區第一火化場改建工程今天舉行落成典禮，新式火化場兼顧環保與節能，同時解決南市南區火化量能供需失衡的問題，提供市民莊重、安全且高品質的治喪空間。

    今天典禮由南市民政局長姜淋煌主持，內政部宗教及禮制司專委唐根深、南市殯葬管理所代理所長黃相忠，以及南市葬儀公會、南區區公所、議員及里長等多人共同見證新式火化場的落成。

    姜淋煌指出，南區第一火化場啟用後，將與第二火化場形成良好調度，確保第二火化場歲修期間，市民火化需求不受影響。此次改建採用大尺寸天然氣爐具與先進新式空污防制系統，不僅兼顧環保與節能，更提供市民莊重、安全且高品質的治喪空間。

    南市民政局表示，南區第一火化場自1988年啟用，因缺乏空氣污染防制設備，於2011年停用，由第二火化場承擔南市約6成多的火化業務。隨著人口高齡化，火化需求逐年攀升，南區火化量能出現供需失衡。市府遂於2011年至2025年投入總經費2.9億元，並獲中央內政部補助1.08億元，推動第一火化場拆除重建工程。

