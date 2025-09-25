三分之二學生曾聽教職員發表恐同言論 范雲籲師培必修納性平課程

台灣同志諮詢熱線協會舉辦「校園進步有限，學生困境依舊—第2次台灣同志（LGBTQ+）學生校園經驗調查報告」發布記者會。（記者叢昌瑾攝）

台灣同志諮詢熱線協會今天在立法院發布第二次同志（LGBTQ+）學生校園經驗調查報告，結果顯示，仍有超過半數的LGBTQ+學生經常聽到「Gay」作為負面詞彙，也有近3分之2學生曾聽到教職員發表過恐同言論。民進黨立委范雲認為，教育部應該規劃在師培階段，將性平課程納入必修。

台灣同志諮詢熱線協會指出，這是繼2020年後，再次針對國中、高中職同志學生進行網路問卷，調查LGBTQ+學生的校園經驗及校園資源與支持，調查時間在2023年9月到2024年6月，共收到1716份有效樣本。調查結果，LGBTQ+學生因性傾向或性別氣質，在校內感到不安全的比例下降，也較少聽到偏見言論。

調查指出，仍有超過半數（57.1%）的LGBTQ+學生經常聽到「Gay」被當作負面詞彙，也有近3分之2（61.9%）學生指出，曾聽到教職員發表過恐同言論。在制度面上，儘管部分學校的服裝儀容規定較四年前更具彈性，但跨性別學生仍最常遭遇廁所、更衣室與宿舍使用的限制。

在校園資源與支持部分，調查顯示，校園性別事件的校內宣導，雖然普遍存在（86.9%），但僅44.5%有在宣導中納入同志議題。針對跨性別學生的校園支持政策、可以支持LGBTQ+學生的校內社團，這兩者的比例更低，分別僅有14.2%和6.4%的LGBTQ+學生，表示就讀的學校具有。

范雲表示，相較4年前，本次調查結果顯示同志學生的校園處境有所改善，但仍面臨諸多挑戰與困境，包含性平教育的師資、教材、教案資源不足，且仍有大量非主流性別氣質的學生，認為校園物理環境並不安全，認為教育部應該規劃在師培階段，將性平課程納入必修。

范雲指出，報告發現僅有6.4%的學生表達校園有性別友善的社團，代表校園環境中的性別友善同儕團體仍不夠廣泛，難以凝聚、相互扶持。她表示，正在和教育部討論由主管機關辦理同志學生校園經驗調查的可能，希望能讓未來性別友善教育政策制定調整，有更明確的經驗數據可供參考。

對於提升教師性平意識部分，教育部學特司專門委員許慧卿回應，未來會納入大專校院績效及私校獎補助的績效指標，希望學校有所作為，最終目標是有更多認識，就不再有歧視，另也將提供性平手冊讓教師參考運用。

