花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，桃市府公布捐款管道

樺加沙颱風使花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉重大傷亡、財損等災情，桃園市政府養工、消防、環保等局處，動員人力、機具馳援搶救，由花縣府調度優先針對光復鄉中正路、林森路及中興路等主要道路清理積沙淤泥，至今天上午8點，總計清運約240輛車次，清除積沙淤泥約2400立方，一般車輛已可通行，桃市環保局清潔隊員也協助垃圾清理工作。

桃市府表示，市民朋友若有意捐助，協助花蓮災區早日復原，臨櫃匯款可選擇匯入花蓮縣政府或桃園市政府專戶，其中，花蓮縣政府專戶的匯款銀行：台灣銀行花蓮分行（銀行代號0040185），戶名：花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶，帳號：018-038-098-191，備註欄請註明「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

請繼續往下閱讀...

至於桃園市政府專戶，匯款銀行：台灣銀行桃園分行（銀行代號0040266），戶名：桃園市市庫存款戶（桃園市社會救助金專戶），帳號：026-038-000-011，指定捐款「馬太鞍溪堰塞湖災害捐贈」。

市府說，民眾捐款後務必傳真或電郵「匯款單或收據」，並註明捐款人姓名、收據抬頭、身分證字號/公司統一編號、電話及收據寄送地址給受贈單位；花縣府社會處社會救助科傳真：03-8227405或寄電子信箱sc@hl.gov.tw；桃市府社會局社會救助科傳真：03-3390126 或寄電子信箱 tycgsocialassis@gmail.com 。

此外，桃園市做好事公益平台同步開設捐款專案，接受民眾小額線上捐款，「做好事公益平台」網址：https://publicwelfare.tycg.gov.tw/，洽詢電話

03-3322101分機6403至6407。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法