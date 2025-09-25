為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮堰塞湖潰流搶救黃金72小時 50處待搜砂石成最大阻礙

    2025/09/25 13:02 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，搜救黃金72小時進入倒數，警義消還有50處待清查點，但目前困難點就是約半層樓高的沙土以及積水，水深約1層樓高的光復鄉佛祖街是搜救重點，但因鄰近堤防破口，如何減緩溪水湧進將是關鍵。

    縣府消防局指出，目前與各縣市搜救隊分區域搜救，馬太鞍溪下游堤防破口持續有溪水溢進，包括佛祖街、香草場部落淹水狀況嚴重，高度仍有一個成人高。

    另外，還有一米高的泥沙也讓搜救行動遲緩。如何減緩堤防破口進水量，讓佛祖街水退去後，搜救人員、重機具才能進入搜尋，目前仍有50處搜救點將搜尋。

    根據中央災害應變中心統計，截至25日上午，因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成15人死亡、52人受傷，失聯人數34人；花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多。

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員嘗試突破。（記者王錦義攝）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員持續搜救。（民眾提供）

    花蓮消防局統計光復鄉敦厚路、佛祖街罹難人數最多，搜救人員持續搜救。（民眾提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

