    首頁 > 生活

    堰塞湖潰流光復堤防300公尺護岸破損 水利署預計2週完成搶險

    2025/09/25 13:09 記者王峻祺／花蓮報導
    花蓮馬太鞍堰塞湖潰流，造成光復堤防300公尺護岸破損，水利署預計2週完成搶險。（記者王峻祺攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，沿線光復堤防因被大水沖破約300公尺，造成洪水淹進光復鄉造成重大災情。水利署長林元鵬今天表示，已派駐45部重型機具，預計2週內初步完成搶險，趕在明年4月防汛前復健完工。

    馬太鞍溪南岸的光復堤防、光復1號堤防與光復2號堤防中間各有大缺口，水利署解釋這一段原本就設3個開口堤，加速市區往外排水，淹水主因是洪水高度超過堤防，流量太大而溢堤，跟開口沒有關聯。

    另外，馬太鞍溪橋倒塌後，橋體也有阻水效果，因此很多河段都出現溢堤現象，經水利署查證，洪水後有將近300公尺堤防破損，如未盡速修復，溪水會持續從破損處溢進光復鄉。

    水利署長林元鵬說，目前掌握馬太鞍溪下游右岸，除有300公尺護岸、堤後坡損壞外，隨著水位下降，發現更下游處堤防也有毀損，已派駐45部重型機具到場展開修復，預計2週內初步搶險完成，明年4月前復建完成。

    堤防搶險作業，主要進行破損處的緊急封堵、加固及救險，阻止災害蔓延，將土石、溪水或其他漂流物，疏導至不影響水流安全地方，確保水路的順暢；水利署後續也會針對公路局的溪底涵管便橋工程進行配合，以利快速復健橋梁及堤防修復。

