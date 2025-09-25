為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    跟縣長徐榛蔚匯報災情比救災重要？花蓮縣府公務車影響救災爆口角

    2025/09/25 14:20 記者劉人瑋／花蓮報導
    忙著救災卻遇到急著向縣長匯報。（記者劉人瑋攝）

    忙著救災卻遇到急著向縣長匯報。（記者劉人瑋攝）

    花蓮縣光復鄉佛祖街受災嚴重，警、消人員救災時非常辛苦，從開車改由步行，但警、消人員的車輛因擋住後方大型機具進入，因此趕緊開走以利救災，未料警、消人員的車輛才剛駛離，花蓮縣府的公務車就長驅直入，原因竟是「要急著跟縣長匯報災情」，因此與當地民眾發生口角。

    從台東前來支援救災的警消人員，開車先抵達定點後，再下車於泥地中步行深入災區，民眾後來見到怪手、大型推土機到場，因警、消人員不在車上，所以幫忙把警、消人員的車輛移置他處，留下空間供大型機具通行。

    未料，警、消人員的車輛才剛移走，民眾就看到花蓮縣府的公務車直接開進來，本要阻攔的工人聽到車上人員說「要拍照、要向縣長匯報災情」，也不敢阻攔。

    有些民眾受不了而抱怨說，「等那麼久，卻是要先等你縣府作業？」「縣長知道有屁用，救人、協助救災比較重要！」

    縣府建設處官員獲悉後，連聲向民眾道歉並指示司機趕緊駛離，民眾後來又與公務車的司機口角，風波才落幕。

