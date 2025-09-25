批校事會議淪濫訴平台 全教產偕受害教師籲政府正視

全國教育產業總工會今偕同被害教師共同舉行「終結校園濫訴」記者會，指控「校園事件處理會議」（校事會議）已淪為濫訴大平台。（記者謝君臨攝）

教師節前夕，全國教育產業總工會今偕同被害教師共同舉行「終結校園濫訴」記者會，指控「校園事件處理會議」（校事會議）已淪為濫訴大平台，造成許多學校不僅是家長濫訴、甚至校長趁機濫用權勢惡鬥老師，導致老師噤若寒蟬、不敢管教、偏於保守，時刻害怕被投訴，而真正受害的是學生的教育品質與未來。

全教產表示，2024年4月17日教育部修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，推動校事會議，合併「師對生」校園霸凌事件調查機制，並培訓1千多名「校事會議」調查人員，其本意原是加速處理「不適任教師」，保障學生受教權，但卻在學校實務運作上變調。

全教產指出，零成本的濫訴讓教育現場需花費大筆調查經費，有學校一件濫訴花20萬元，最後調查結果不成立，這些錢可以提供20名弱勢學生免費營養午餐一學年！教育部應要求檢舉人在投訴時先繳一筆保證金，若調查結果成立就返還，不成立的話，這筆錢就應成為支付教師被濫訴的法律基金等相關費用。

全教產理事長林蕙蓉說，更嚴重的是，校事會議程序完全由校長主導。許多調查委員僅受訓幾天就被派上場，專業不足卻能左右教師去留；且常遇到調查委員在調查前已有偏頗心證，朝向有罪推定的方向調查，未依行政程序法的規定仔細調查相關證據，若再由調查委員草草寫下一份報告，便能斷送一名教師的職涯。

受害教師邱凱裕指控，自己在112年時被家長誣陷，高雄市勝利國小李姓校長說有5個不具名的家長，在沒有任何證據的情況下，投訴到市長信箱，裡面寫的都是「聽說」，以此名義啟動校事會議，對他進行3個月的調查，後來他收到調查報告，載明完全都沒有指控的事，「那誰來賠償我的學生還有我？」

邱凱裕認為，校事會議的問題，首先是家長沒有成本，「他隨便講就好，不用證據、胡說八道都沒關係，說錯也不用付出代價，做偽證也沒有關係，我們是法治國家，你在法院做偽證是有罪的，但在校事會議沒有。」另外，有一些無良校長剛好拿這個制度整肅他覺得不聽話的老師，一調查就是決定老師生死。

「古有文字獄，今有校事會議！」另一名受害教師林晉如指控，去年12月高雄岡山國小校方跟她說，網路上有一個叫「小一聯盟」的家長社群，有一篇匿名貼文，內容沒有指哪一個學校、也沒有指哪一位老師，沒名、沒姓、沒學生，校方就說這個匿名投訴的對象是她，要將她送進校事會議嚴格審查。

林晉如說，她歷經7個月漫長煎熬的調查，後來校事會議報告清楚寫著，體罰、霸凌通通不成立。林晉如也提出50位班上家長肯定她為優良教師的問卷，呼籲政府重視校園濫訴的問題，還給師生們一個乾淨、安全、寧靜的教學環境。

高雄市教育產業工會理事、受害教師邱凱裕現身說法。（記者謝君臨攝）

受害教師林晉如現身說法。（記者謝君臨攝）

