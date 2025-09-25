花蓮災民痛訴「沒通知撤離」 綠委：尊重檢方調查公共危險罪

母親罹難的劉先生昨向花蓮縣長徐榛蔚抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，有罹難者家屬泣訴，事前根本沒人通知撤離；據悉，檢方已分案向中央和花蓮縣府函調相關資料，調查全案有無人為過失。立法院民進黨團今（25日）表示，地方政府是否落實SOP及掌握疏散名單，檢方本於職權調查，公共危險罪是檢方要進行了解的，黨團對其偵辦予以尊重。

民進黨團今舉行輿情回應記者會，媒體詢及，花蓮縣長徐榛蔚昨天開設賑災專戶，遭民眾抨擊後便撤掉。民進黨團幹事長鍾佳濱表示，社會大眾對花蓮縣府的作為有既定評價，民眾也會根據過去印象做出反應；目前衛福部主管的賑災基金會已公布募款帳號，總統賴清德、副總統蕭美琴及行政院長卓榮泰宣布捐出一個月薪水，民進黨團援例按照過去天災事故捐出100萬元，因應這次救災後續所需，呼籲全國民眾，多利用賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」捐助災民。

請繼續往下閱讀...

針對花蓮災民反映「沒人通知撤離」一事，鍾佳濱以其擔任過屏東縣副縣長經驗說明，過去台灣歷經過很多天然災害，也有預防性疏散及撤離作為，地方政府都有一套SOP。至於有沒有落實，民眾有沒有得到及時告知，有沒有能力及時脫身、得到必要協助，以及地方政府在撤離之後，有沒有掌握疏散名單等問題，地方政府都有經驗可以分享。

鍾佳濱說，至於檢方本於職權進行調查，畢竟公共危險罪是檢方要去了解的，既然檢方已進行偵辦，黨團就予以尊重。

至於，有網友自稱花蓮縣府人員，聲稱本次「垂直撤離」為內政部首創。鍾佳濱指出，疏散和撤離有不同狀況跟SOP，以莫拉克風災為例，當被大水圍困時，居民自救方式就是垂直避難，往2、3樓跑；但要注意的是，很多1樓住民是行動不便或臥病在床的長者，需要他人協助，因此平日演練、經常性操作是最重要的，行動不便者是地方政府列為保全名單，遇到事故最優先帶走。

鍾佳濱強調，台灣很多地方都遇過類似天然災害，根據不同形式有不同疏散撤離方法，消防署提到的垂直疏散避難，當然是民眾自救有效的方法；但前提是，被救者要有行動能力，未來地方政府面臨天災，平常有做好演練，落實各項保全作為，建立必要協助名單及人員編組，希望以後別再發生任何閃失。

