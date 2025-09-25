為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    圖輯》花蓮光復滿地泥濘 國軍出動大批人力及大型重機具協助清運

    2025/09/25 12:54 記者劉信德／花蓮報導
    國軍出動大批人力及大型重機具，進入災區協助清運淤泥。（記者劉信德攝）

    馬太鞍溪堰塞湖饋流釀災，光復地區退水後滿地泥濘，每踩一步腳就陷入泥中，除了居民著手清理家園，國軍今也出動協助救災，數百名官兵協助民眾清理家園，十分辛苦。

    陸軍司令部今（25）日說，考量現階段災後急需工兵重型機具清淤、化學兵環境消毒、潛勢區域偵察及人員搜救等救災任務為主，已主動增派各作戰區偵搜、工兵及化學兵等專業部隊兵力173員、生命探測器及多功能工兵車等14類100件裝備執行跨區增援，前往第二作戰區馳援救災，全力協助受災民眾早日回復正常生活。

    陸軍司令部今天發布新聞稿說，為爭取救難時效，今日上午已派遣CH-47SD「契努克」運輸直升機，載運特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等專業搜救裝備，增援花蓮光復鄉災區搜救行動。

    陸軍派遣173員特戰搜救兵力 搭「契努克」直升機跨區馳援救災

    國軍出動大批人力及大型重機具，進入災區協助清運淤泥。（記者劉信德攝）

    災區居民持續清除淤泥、整理家園。（記者劉信德攝）

