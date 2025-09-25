新竹市國際風箏節10/3-10/5登場 飛碟和太空人也升空共舞

新竹市國際風箏節10/3-10/5登場，邀市民來與飛碟和太空人及太空梭共舞，觀賞星際版風箏。（記者洪美秀攝）

2025新竹市國際風箏節10月3日至10月5日在新竹漁港舉行，今年以「箏霸星際」為主題，有各種與太空相關的風箏，像是太空人及星艦風箏和飛碟等造型風箏都將在新竹漁港的天空飛揚，甚至有18米太空梭、多款太空人與外星人風箏，邀全國民眾中秋連假來新竹漁港賞月兼看太空人在空中爭豔。

國際風箏節今年以「箏霸星際」為主，結合科技與宇宙元素，首度加碼舉辦3天，邀請法國、義大利、紐西蘭、新加坡等國際風箏團隊，以及台灣北中南的優秀隊伍，共超過15支頂尖團隊齊聚竹市。重頭戲將由法國隊15米「星際迷航企業號」星艦風箏領軍的「太空聯盟」，對決義大利25米巨型「外星人」風箏領軍的「外星軍團」，首度在亞洲展開「太空vs外星」的銀河大對抗。

同時有晚間限定的「夜光風箏秀」，10月4日、5日兩晚限定演出。巨型發光骷髏、夜行太空人、幻彩外星生物以及會發光的小魚尾獅，將點亮新竹夜空，帶來宛如「宇宙燈會」般的夢幻氛圍。另結合「竹塹特產市集」，集結竹市在地特色產業與小吃，並設計消費滿額贈活動與親子闖關遊戲，遊客可品嚐美食，體驗城市風情。還有直徑3米的飛碟地景風箏，皮卡將駐守其中，成為親子拍照地標。

交通部分規畫活動全面禁止汽車進入漁港停車，現場提供近5000個機車停車格，建議民眾多利用機車或大眾運輸工具前往，市府也規劃免費接駁專車，便利民眾往返，接駁車將於新竹火車站、樹林頭停車場、頭前溪左岸停車場及海山漁港停車場設站，民眾汽車可停放於停車場，再轉乘接駁車進場。

