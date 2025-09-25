3連假疏運 交通部估︰高鐵秋節將創34.8萬人次創新高

教師節、中秋節、國慶日3個連續假期將到來，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰。（行政院提供）

教師節、中秋節、國慶日3個連續假期將到來，交通部估計，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日34萬8000人次的歷史高峰，鐵公路輸運高峰預計將出現在中秋節連假期間，海空運最高峰則將出現在國慶日連假期間。

交通部表示，高鐵可能在10月6日中秋節當天，達到單日運量34萬8000人次，超越2023年中秋節收假日的33萬8000人次，達到歷史高峰。根據高鐵規劃，屆時將加開244班列車，總計達3117班，座位運能比平時提高6.3%。

台鐵方面，估計可能在中秋連假前夕的10月3日達最高峰的82萬3000人次輸運量，從9月26日到10月13日，全線預計加開自強號294列次、區間快車56列次，總計達350列次，運能比平時增加5.04%。

交通部指出，連假期間國道運輸高峰可達114到118萬輛次，將啟動匝道封閉、高乘載管制、收費單一費率及開放路肩等措施。國道客運每日估可疏運13.4萬到13.9萬人次，客運業者已籌備約1.7倍的充足運能，交通部也針對國道運輸推出優惠措施，84條國道客運路線可享原票價6折到85折優惠。

交通部並提醒，今年國慶焰火在南投施放，因此當天12時至24時，國三南投交流道雙向出口匝道封閉，北向南投服務區至中興間路肩封閉。

此外，在空運部分，國內空運提供4476架次、33.7萬座位，另桃園機場預估每日航班約692至750架次，運量12.5至13.7萬人次，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮壅擠影響行程；海運部分，本島離島9條海運航線規劃開行2582航次，預計可疏運58萬7208人次，而小三通4條航線也規劃648航次，可疏運17.3萬人次。

