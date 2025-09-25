為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圖輯》天晴了！面對殘破家園災民忙清理 臉上滿是無奈與驚恐

    2025/09/25 13:38 記者劉信德、羅沛德／花蓮報導
    一家雜貨店因冰箱被大水沖到門口擋住出入，民眾蹲在冰箱上等重機具抵達，滿臉無奈。（記者劉信德攝）

    一家雜貨店因冰箱被大水沖到門口擋住出入，民眾蹲在冰箱上等重機具抵達，滿臉無奈。（記者劉信德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午潰流，光復鄉災情慘重，目前累計15死32傷，尚有31人失聯，搜救行動今天持續進行中，災民忙著清理家園，無奈心情全寫在臉上。

    花蓮縣光復鄉致災第3天，今天天氣放晴，特搜隊出動救難犬尋找失蹤者，國軍協助清理淤泥，並出動CH-47重型直升機協助救災，民間團體分送物資給災民，罹難者家屬請來法師超渡亡者，居民則忙著清除家中淤泥，從損壞的車子中取出重要物品，無奈心情全寫在臉上。

    當地一家雜貨店因為冰箱被大水沖到門口擋住出入，民眾無奈蹲在冰箱上，等重機具抵達才能著手整理。

    農業部林業及自然保育署花蓮分署稍早表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體已降低104公尺，蓄水量剩15%，暫時不會有致災洪水，但紅色警戒尚未解除，呼籲民眾晚間仍須回收容處所。

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，居民25日清理家園，無奈心情全寫在臉上。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，居民25日清理家園，無奈心情全寫在臉上。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    特搜人員25日帶著搜救犬尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

    特搜人員25日帶著搜救犬尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

    國軍25日持續以人力及機具協助清理淤泥。（記者羅沛德攝）

    國軍25日持續以人力及機具協助清理淤泥。（記者羅沛德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

    國軍出動機具協助清理淤泥。（記者劉信德攝）

    國軍出動機具協助清理淤泥。（記者劉信德攝）

    民間團體為災民分送物資，展現大愛。（記者羅沛德攝）

    民間團體為災民分送物資，展現大愛。（記者羅沛德攝）

    罹難者家屬進行法會超渡亡者。（記者羅沛德攝）

    罹難者家屬進行法會超渡亡者。（記者羅沛德攝）

    災民忙著清理家園。（記者劉信德攝）

    災民忙著清理家園。（記者劉信德攝）

    災民清理家園。（記者劉信德攝）

    災民清理家園。（記者劉信德攝）

    居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    民眾從毀損汽車中取物。（記者羅沛德攝）

    民眾從毀損汽車中取物。（記者羅沛德攝）

    光復鄉滿目瘡痍，居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    光復鄉滿目瘡痍，居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    災民清理家園，一臉無奈。（記者劉信德攝）

    災民清理家園，一臉無奈。（記者劉信德攝）

    光復鄉街道滿目瘡痍，25日持續整理家園。（記者劉信德攝）

    光復鄉街道滿目瘡痍，25日持續整理家園。（記者劉信德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

    居民清除家中淤泥。（記者劉信德攝）

    居民清除家中淤泥。（記者劉信德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播