圖輯》天晴了！面對殘破家園災民忙清理 臉上滿是無奈與驚恐

一家雜貨店因冰箱被大水沖到門口擋住出入，民眾蹲在冰箱上等重機具抵達，滿臉無奈。（記者劉信德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午潰流，光復鄉災情慘重，目前累計15死32傷，尚有31人失聯，搜救行動今天持續進行中，災民忙著清理家園，無奈心情全寫在臉上。

花蓮縣光復鄉致災第3天，今天天氣放晴，特搜隊出動救難犬尋找失蹤者，國軍協助清理淤泥，並出動CH-47重型直升機協助救災，民間團體分送物資給災民，罹難者家屬請來法師超渡亡者，居民則忙著清除家中淤泥，從損壞的車子中取出重要物品，無奈心情全寫在臉上。

當地一家雜貨店因為冰箱被大水沖到門口擋住出入，民眾無奈蹲在冰箱上，等重機具抵達才能著手整理。

農業部林業及自然保育署花蓮分署稍早表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖壩體已降低104公尺，蓄水量剩15%，暫時不會有致災洪水，但紅色警戒尚未解除，呼籲民眾晚間仍須回收容處所。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，居民25日清理家園，無奈心情全寫在臉上。（記者羅沛德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

特搜人員25日帶著搜救犬尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

國軍25日持續以人力及機具協助清理淤泥。（記者羅沛德攝）

國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

國軍出動機具協助清理淤泥。（記者劉信德攝）

民間團體為災民分送物資，展現大愛。（記者羅沛德攝）

罹難者家屬進行法會超渡亡者。（記者羅沛德攝）

災民忙著清理家園。（記者劉信德攝）

災民清理家園。（記者劉信德攝）

居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

民眾從毀損汽車中取物。（記者羅沛德攝）

光復鄉滿目瘡痍，居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

災民清理家園，一臉無奈。（記者劉信德攝）

光復鄉街道滿目瘡痍，25日持續整理家園。（記者劉信德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍。（記者羅沛德攝）

居民清除家中淤泥。（記者劉信德攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，市區滿目瘡痍，當地居民25日持續整理家園。（記者羅沛德攝）

