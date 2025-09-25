88風災屏東被救助 花蓮受災屏東民間團體也挺進花蓮救災

屏東民間團體紛紛損助物質到花蓮災區。（記者葉永騫攝）

16年前88風災，屏東受災嚴重，全國各界到屏東來幫助，這次風災花蓮受創嚴重，屏東縣議員洪宗麒發起「挺進花蓮、讓愛蔓延」活動，已號召了10餘台的山貓、怪手、吊車等重型機具及20餘位的志工將在27日前往花蓮災區協助，並且運送三大台的貨車物資，而屏東民間團體今天也紛紛送物資到花蓮災區，發揮台灣人的愛，展現屏東人的報恩。

洪宗麒表示，88風災時，屏東縣高屏溪、林邊溪堤防破堤，大量的泥沙和洪水灌進萬丹、新園、佳冬、林邊，災後大量的泥沙留在家戶和街道，佳冬和林邊的汙泥高達一層樓高，當時全國熱心的民眾到屏東來幫忙，將泥沙清除、煮東西給屏東災民吃，當時沒電、沒水、沒地方住的慘況，屏東的災民都經歷過，這次花蓮的風災，屏東人感同身受，因此也號召大家前進花蓮當志工。

洪宗麒說，前往救災的志工要自備工作、雨鞋、雨衣等工具，災區的物資目前食物已充足，較欠缺的是睡袋、奶粉、尿布等物品，已有志工在當地煮食給災民吃，他和當地市公所連絡，也會帶需要補充的物質前往，希望讓花蓮的受災民眾能夠早日恢復正常生活。

另外，屏東縣許多民間團體今天也集合物資在台糖慈鳳堂，今天要送到災區內，屏東市民代表李玉萍、嚴詠馨等人也募集了一些罐頭和物資送到集合點，希望盡自己的力量幫忙別人。

民間團體紛紛送物質到花蓮災區。（記者葉永騫攝）

屏東縣議員洪宗麒號召志工及重型機具到花蓮災區。（洪宗麒提供）

