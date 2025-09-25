熱血志工帶鏟子前往光復災區 慈濟動員幫清掃

花蓮縣光復鄉淹水成災，今天有許多志工帶著鏟子、穿著雨鞋坐火車到光復投入協助災民清掃工作。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，今天花蓮放晴，通往花蓮的台鐵列車上可以看到很多穿著雨鞋、帶著鏟子的志工在光復站下車，主動協助光復災民清掃，花蓮慈濟也動員全台志工入災區關懷清掃，希望協助災民早日重建家園。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文說，首先跟花蓮縣政府確認投入的區域分配，慈濟會做入戶的清理打掃，目前認領光復車站前的2區清掃。淤泥慢慢在乾燥當中，希望盡快清掃，越乾越難清理。目前面臨的挑戰是有電沒有水，我們看到居民長者居多，雖然都自行清理，但是一個人能力有限，只能做非常局部的清理。目前公共區域已經有政府、軍隊清理，慈濟希望能盡快幫助災民，恢復家園。

慈濟基金會指出，在颱風天前，已提供福慧床、隔屏、毛毯等物資給預定受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響的鄉鎮，因光復鄉受災嚴重，24日慈濟分別從台東、玉里、瑞穗、花蓮市區等地將物資送到光復鄉。災區交通陸續恢復，慈濟也從花蓮、玉里送來熱食與物資，並且在安置災民的校園設立服務點，也於光復糖廠的中央前進指揮所設立服務據點，作為災民關懷與志工協調中心，統籌物資發放、安心家訪及資訊交流。

慈濟基金會指出，慈濟邀約各界投入災區清掃工作，預計第一波動員災區清掃時間為9月25-29日的9-17點，每日集合於光復火車站門口。考量災區現況，請自備裝備：雨鞋、防曬用品、飲用水、環保餐具、點心或能量補給品，並穿著合適服裝、注意自身安全，慈濟將視天候狀況與需求調整行程，敬請事先洽慈濟報名。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，災後光復鄉內診所因受災無法提供服務，考量環境與未來醫療長路，於是在前進指揮所及鄰近學校與教會設立醫療場域。未來會跟慈濟一起合作，不只有人文的關懷，還有醫療照護。水災讓很多慢性病患者的藥被沖走或濕掉，相關的藥物需求量高，還有外傷與情緒用藥，醫療站也會設立心靈諮商中心。很高興看到慈濟，慈濟在膚慰與心靈療癒也扮演重要角色，可以一起來合作。

花蓮慈濟醫院在光復糖廠設立醫療站，院長林欣榮拜會縣府。（記者王錦義攝）

（記者王錦義攝）

