為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熱血志工帶鏟子前往光復災區 慈濟動員幫清掃

    2025/09/25 12:38 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮縣光復鄉淹水成災，今天有許多志工帶著鏟子、穿著雨鞋坐火車到光復投入協助災民清掃工作。（記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，今天有許多志工帶著鏟子、穿著雨鞋坐火車到光復投入協助災民清掃工作。（記者王錦義攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖昨壩頂發生溢流，造成下游光復鄉災情慘重，今天花蓮放晴，通往花蓮的台鐵列車上可以看到很多穿著雨鞋、帶著鏟子的志工在光復站下車，主動協助光復災民清掃，花蓮慈濟也動員全台志工入災區關懷清掃，希望協助災民早日重建家園。

    慈濟慈善事業基金會執行長顏博文說，首先跟花蓮縣政府確認投入的區域分配，慈濟會做入戶的清理打掃，目前認領光復車站前的2區清掃。淤泥慢慢在乾燥當中，希望盡快清掃，越乾越難清理。目前面臨的挑戰是有電沒有水，我們看到居民長者居多，雖然都自行清理，但是一個人能力有限，只能做非常局部的清理。目前公共區域已經有政府、軍隊清理，慈濟希望能盡快幫助災民，恢復家園。

    慈濟基金會指出，在颱風天前，已提供福慧床、隔屏、毛毯等物資給預定受到馬太鞍溪堰塞湖溢流影響的鄉鎮，因光復鄉受災嚴重，24日慈濟分別從台東、玉里、瑞穗、花蓮市區等地將物資送到光復鄉。災區交通陸續恢復，慈濟也從花蓮、玉里送來熱食與物資，並且在安置災民的校園設立服務點，也於光復糖廠的中央前進指揮所設立服務據點，作為災民關懷與志工協調中心，統籌物資發放、安心家訪及資訊交流。

    慈濟基金會指出，慈濟邀約各界投入災區清掃工作，預計第一波動員災區清掃時間為9月25-29日的9-17點，每日集合於光復火車站門口。考量災區現況，請自備裝備：雨鞋、防曬用品、飲用水、環保餐具、點心或能量補給品，並穿著合適服裝、注意自身安全，慈濟將視天候狀況與需求調整行程，敬請事先洽慈濟報名。

    花蓮縣衛生局長朱家祥說，災後光復鄉內診所因受災無法提供服務，考量環境與未來醫療長路，於是在前進指揮所及鄰近學校與教會設立醫療場域。未來會跟慈濟一起合作，不只有人文的關懷，還有醫療照護。水災讓很多慢性病患者的藥被沖走或濕掉，相關的藥物需求量高，還有外傷與情緒用藥，醫療站也會設立心靈諮商中心。很高興看到慈濟，慈濟在膚慰與心靈療癒也扮演重要角色，可以一起來合作。

    花蓮慈濟醫院在光復糖廠設立醫療站，院長林欣榮拜會縣府。（記者王錦義攝）

    花蓮慈濟醫院在光復糖廠設立醫療站，院長林欣榮拜會縣府。（記者王錦義攝）

    （記者王錦義攝）

    （記者王錦義攝）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    花蓮縣光復鄉淹水成災，花蓮慈濟基金會動員志工協助災民清理。（慈濟提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播