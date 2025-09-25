為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    陸軍派遣173員特戰搜救兵力 搭「契努克」直升機跨區馳援救災

    2025/09/25 12:32 記者方瑋立／台北報導
    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

    為因應「樺加沙颱風」造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，陸軍司令部今（25）日說，考量現階段災後急需工兵重型機具清淤、化學兵環境消毒、潛勢區域偵察及人員搜救等救災任務為主，已主動增派各作戰區偵搜、工兵及化學兵等專業部隊兵力173員、生命探測器及多功能工兵車等14類100件裝備執行跨區增援，前往第二作戰區馳援救災，全力協助受災民眾早日回復正常生活。

    陸軍司令部今天發布新聞稿說，為爭取救難時效，今日上午已派遣CH-47SD「契努克」運輸直升機，載運特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等專業搜救裝備，增援花蓮光復鄉災區搜救行動。

    陸軍強調，救災前進指揮所將有效整合花蓮縣政府應變中心、警、消災情資訊，並與地方政府保持密切聯繫，全力支援地方救災實需，並依災區現場實際狀況，適切調整救災兵力與機具，提升整體救災效能。

    相關新聞請見

    圖輯》花蓮光復滿地泥濘 國軍出動大批人力及大型重機具協助清運

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者羅沛德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者羅沛德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者羅沛德攝）

    國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者羅沛德攝）

    陸軍跨區增援救災兵力搭乘CH-47SD直升機，投入救災任務。（陸軍提供）

    陸軍跨區增援救災兵力搭乘CH-47SD直升機，投入救災任務。（陸軍提供）

    陸軍跨區增援救災兵力搭乘CH-47SD直升機，投入救災任務。（陸軍提供）

    陸軍跨區增援救災兵力搭乘CH-47SD直升機，投入救災任務。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機，載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機，載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播