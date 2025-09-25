陸軍派遣173員特戰搜救兵力 搭「契努克」直升機跨區馳援救災

國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者劉信德攝）

為因應「樺加沙颱風」造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，陸軍司令部今（25）日說，考量現階段災後急需工兵重型機具清淤、化學兵環境消毒、潛勢區域偵察及人員搜救等救災任務為主，已主動增派各作戰區偵搜、工兵及化學兵等專業部隊兵力173員、生命探測器及多功能工兵車等14類100件裝備執行跨區增援，前往第二作戰區馳援救災，全力協助受災民眾早日回復正常生活。

陸軍司令部今天發布新聞稿說，為爭取救難時效，今日上午已派遣CH-47SD「契努克」運輸直升機，載運特戰搜救兵力及五三工兵群官兵，攜帶生命探測器等專業搜救裝備，增援花蓮光復鄉災區搜救行動。

陸軍強調，救災前進指揮所將有效整合花蓮縣政府應變中心、警、消災情資訊，並與地方政府保持密切聯繫，全力支援地方救災實需，並依災區現場實際狀況，適切調整救災兵力與機具，提升整體救災效能。

國軍出動CH-47直升機救援受困民眾、發放物資並協助清淤。（記者羅沛德攝）

陸軍跨區增援救災兵力搭乘CH-47SD直升機，投入救災任務。（陸軍提供）

CH-47SD直升機載運特戰兵力及工兵專業搜救裝備，增援災區搜救行動。（陸軍提供）

