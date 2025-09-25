國5增設冬山交流道案 宜縣代理縣長喊話交通部速核定

「國道5號增設冬山交流道」案，交通部高速公路局已審議通過，目前報交通部核定中，圖為設置地點。（宜蘭縣政府提供，資料照）

「國道5號增設冬山交流道」案，交通部高速公路局已審議通過，目前報交通部核定中，但迄今近2年均無下文；宜蘭縣代理縣長林茂盛今向交通部喊話，呼籲中央加速核定，在120年前完工通車，以銜接「國道5號銜接蘇花改公路」121年的完工計畫；議長張勝德則建議縣府邀請地方人士擇期拜會交通部長爭取。

林茂盛今天（25日）上午11點偕同交通部高公局等相關單位，到冬山交流道預計設置點冬山鄉成興路、191縣道路口會勘；林茂盛說，冬山是宜蘭縣第三大鄉鎮，國道5號路線行經冬山地區長約5公里路段，期間並未設置交流道，往返台北方向須經由羅東或蘇澳交流道進出。

他指出，冬山鄉巿區中心距離羅東北上匝道約7.7公里，距離羅東南下匝道入口距離5.7公里，距離蘇澳交流道北上入口5.1公里，當地民眾進出國道相當不便。

縣府表示，近年，冬山積極推動觀光休閒產業，每逢假日都吸引相當多的外來遊客，受限於交流道區位及便利性，停留及消費往往偏離冬山巿區，為促進當地產業發展並提供當地居民更為便捷之聯外道路，縣府評估讓國道5號於冬山鄉設置交流道。

這項計畫已獲得交通部高公局同意，並在113年12月25日提送修正後成果報告，目前由交通部辦理核定中；林茂盛表示，冬山交流道總經費9億8456萬元，其中地方分擔3億1410萬元，盼中央能加速核定，縣政府亦將全力配合，並由縣款全額建設側車道拓寬及聯絡道，中央與地方攜手合作，以減輕匝道周邊地區道路因受管制之衝擊。

縣府交通部補充，冬山交流道從綜合規劃、設計及用地取得至施工興建，約需6年時間，希望中央盡速核定，趕在明年啟動規劃，順利在120年底完工通車，以銜接「國道5號銜接蘇花改公路」121年的完工計畫，讓相關政策期程配合發揮最大效益。

