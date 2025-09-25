林保署曝「漂流木撿拾攻略」 這一種不能撿

林保署曝「漂流木撿拾攻略」 這一種不能撿2025/09/25 12:43 即時新聞／綜合報導
林業及自然保育署提醒，目前天氣尚未穩定，先別急著撿拾漂流木。（圖擷取自Facebook帳號「林業及自然保育署」）
強颱樺加沙雖已解除颱風警報，但其超寬廣的外圍環流仍持續影響台灣，雨勢不會馬上停歇。林業及自然保育署今天（25日）提醒，想撿拾漂流木的民眾，務必先留意自身安全，待天氣穩定下來，並確認地方政府公告「開放撿拾」再出發。另外，並指出有一種狀況的漂流木不能撿拾。
林業及自然保育署除了在臉書發文呼籲民眾別急著撿漂流木，安全最重要；並整理出「漂流木撿拾攻略」，供民眾參考：
開放期間：從公告日起，到下次陸上颱風警報發布為止。
開放範圍：在公告開放區域內撿拾。
撿拾辨識：政府有註記或烙印的漂流木不能撿拾外，其他都可以。
撿拾方式：可現場裁切及使用小型車輛搬運。
商用登記：有販售需求，記得到至各地區林產物檢查站登記搬運，以便日後申請台灣林產品生產追溯條碼。
林保署最後強調，開放期間如有豪雨特報且有人身安全疑慮，地方政府可緊急終止自由撿拾。而機具不得進入野溪及河川。
撿拾公告查詢｜https://www.forest.gov.tw/driftwood-news
漂流木瞭解更多｜https://www.forest.gov.tw/0002682
林業及自然保育署指出，政府有註記或烙印的漂流木不能撿拾。（圖擷取自Facebook帳號「林業及自然保育署」）
