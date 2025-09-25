網瘋傳「馬太鞍溪又溢流、70分鐘到部落」 林保署澄清：假的！

馬太鞍溪堰塞湖上午空拍，顯示沒有新的溢流。（林保署提供）

今天上午開始，網路上有消息瘋傳，堰塞湖水又溢流，而且70分鐘就會到部落，林保署剛發澄清，強調「現場監測沒有洪水溢出」，提醒民眾消息以防災中心公布為準，勿自行傳送錯誤資訊。

上午花蓮許多群組的網站上都有人轉貼消息，指馬太鞍溪堰塞湖又溢流，而且洪水即將抵達部落，造成民眾恐慌，鄉民直說，住家是不是不需要再挖泥巴，挖了也是白挖，「光復到底還能住嗎？」、「是不是可以安置到更安全的地方」？

堰塞湖面積縮小至50公頃 仍列紅色警戒

林保署花蓮分署稍早澄清，網路消息指出「堰塞湖水又開始要往下流了，約70分鐘會到部落」，特此提出說明如下，依據林業保育署花蓮分署派駐在現場觀測人員在今（25）日上午9:50現場觀測結果，沒有洪水流出，而且依據這兩天空拍監測結果，堰塞湖面積已從140公頃縮小至50公頃，不過目前仍維持紅色警戒。

此外，空勤總隊花蓮駐地今天上午也派黑鷹直升機到堰塞湖上空偵查，發現上游持續有煙塵，顯示土石鬆軟仍有崩塌的情況，不過堰塞湖面積已經大為縮小。

網路上今天上午瘋傳南岸馬太鞍部落將有洪水溢流，引發民眾恐慌。（記者花孟璟翻攝）

空勤總隊上午也提供空拍照片，顯示堰塞湖面積已經大為縮小。（空勤總隊提供）

