為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    網瘋傳「馬太鞍溪又溢流、70分鐘到部落」 林保署澄清：假的！

    2025/09/25 12:14 記者花孟璟／花蓮報導
    馬太鞍溪堰塞湖上午空拍，顯示沒有新的溢流。（林保署提供）

    馬太鞍溪堰塞湖上午空拍，顯示沒有新的溢流。（林保署提供）

    今天上午開始，網路上有消息瘋傳，堰塞湖水又溢流，而且70分鐘就會到部落，林保署剛發澄清，強調「現場監測沒有洪水溢出」，提醒民眾消息以防災中心公布為準，勿自行傳送錯誤資訊。

    上午花蓮許多群組的網站上都有人轉貼消息，指馬太鞍溪堰塞湖又溢流，而且洪水即將抵達部落，造成民眾恐慌，鄉民直說，住家是不是不需要再挖泥巴，挖了也是白挖，「光復到底還能住嗎？」、「是不是可以安置到更安全的地方」？

    堰塞湖面積縮小至50公頃 仍列紅色警戒

    林保署花蓮分署稍早澄清，網路消息指出「堰塞湖水又開始要往下流了，約70分鐘會到部落」，特此提出說明如下，依據林業保育署花蓮分署派駐在現場觀測人員在今（25）日上午9:50現場觀測結果，沒有洪水流出，而且依據這兩天空拍監測結果，堰塞湖面積已從140公頃縮小至50公頃，不過目前仍維持紅色警戒。

    此外，空勤總隊花蓮駐地今天上午也派黑鷹直升機到堰塞湖上空偵查，發現上游持續有煙塵，顯示土石鬆軟仍有崩塌的情況，不過堰塞湖面積已經大為縮小。

    網路上今天上午瘋傳南岸馬太鞍部落將有洪水溢流，引發民眾恐慌。（記者花孟璟翻攝）

    網路上今天上午瘋傳南岸馬太鞍部落將有洪水溢流，引發民眾恐慌。（記者花孟璟翻攝）

    空勤總隊上午也提供空拍照片，顯示堰塞湖面積已經大為縮小。（空勤總隊提供）

    空勤總隊上午也提供空拍照片，顯示堰塞湖面積已經大為縮小。（空勤總隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播