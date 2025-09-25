「垂直避難」非新發明 學者：列水災避難原則之一

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，大水沖進光復鄉致災，特搜人員25日帶著搜救犬尋找失蹤者。（記者羅沛德攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖饋流，千萬噸泥水短時間滾滾沖向下游光復鄉，淹沒許多民宅已導致15人死亡，該堰塞湖經監測預報22日就連開紅色緊急通報單，要求警戒區域的民眾撤離，學者與官員經討論，當地多數採「垂直避難」，而垂直避難並非新發明，列消防署颱風、海嘯、水災的避難原則之一。

國科會韌性台灣專案計畫辦公室召集人、中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群受訪表示，花蓮堰塞湖是個「巨人」，這次學界跟官方一直開會，討論最佳做法就是「它一動我就逃」，但就要預估（潰堤）正確，以及潰完後影響範圍多大，藉此做好疏散避難，當時就已知道，將影響花蓮鳳林、萬榮、光復等鄉都要撤，人數約7、8千人。

請繼續往下閱讀...

「人要撤不見得撤得了！」陳樹群說，即使全撤，當地也沒有這麼大的收容所，因此眾人得出好的建議是「不然跑二樓」，才因此增加垂直避難疏散的想法；而這次堰塞湖溢流時間是23日下午2點50分，但22日還沒潰堤之前就發布強制疏散，消防署都有執行，因此覺得這一次「政府真的有作為」，因為有在上游架設儀器監測並即時回傳資料，才能如此精準預測。

消防署也宣傳防災知識，包含颱風、海嘯及防災準備知識中，都有提到「垂直避難」，尤其海嘯以垂直避難為原則，建議高度為3層樓以上；至於水災的避難原則為就地避難或垂直避難，低窪地區則需前往避難收容處所。

日本也經常演練海嘯垂直避難，並有專家建議收到警報不要外出，因開車出去交通可能塞車；其實在日本三一一大地震下午2點46分發生時，在台灣的北海岸也預估海嘯傍晚6點半會抵達，該區沿海民眾4點收到疏散通報，外出開車卻塞在交通癱瘓的路上，幸好最後海嘯虛驚一場。

根據國家災害防救科技中心9月22日報告，當時堰塞湖水位已達1120公尺恐溢淹，並以水淹平地100公分為區域，劃設下游各鄉村里的預告受災範圍，包含光復鄉的大馬村、大華村、大全村、大安村、大進村、大同村、大平村、北富村、西富村、東富村，以及萬榮鄉明利村、鳳林鎮長橋里等，這些區域的人流預估超過8千人。

災區居民持續清除淤泥、整理家園。（記者劉信德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法