    生活

    嘉義縣特搜大隊挺進花蓮救災 翁章梁捐1個月所得

    2025/09/25 12:28 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義縣長翁章梁授旗給特搜大隊長王景賓率隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣長翁章梁授旗給特搜大隊長王景賓率隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成重大傷亡，還有多人失聯。嘉義縣長翁章梁指派消防局特搜大隊及環保局前往花蓮救災，今天上午8點30分授旗給特搜大隊長王景賓，指示全力救災，同時捐出1個月薪資，協助災區重建復原，也回報丹娜絲颱風其他縣市支援嘉義縣的情義相挺。

    翁章梁指出，馬太鞍堰塞湖溢流導致大面積的水災、土石流，許多人面臨失去家園的困境，急需外部支援，在這艱難時刻，嘉義縣政府深感責任重大，必須肩負起救援的重任，因而立即啟動救災機制，派遣專業救災隊伍前往協助，提供必要的支援。

    翁章梁也代表所有嘉義縣民向罹難者致哀，並捐出1個月所得拋磚引玉，他說台灣的救災體系彼此互相合作，就像丹娜絲颱風很多縣市來到嘉義幫忙，代表行政能量的整合與付出，對台灣都能帶來正面影響。

    消防局長蔡建安說，這次出動特搜、消防人員共16人，隨行醫師、護理師及EMTP高級救護技術員共24人，環保局出動3車8人，攜帶救生裝備、救生艇等各式必要救援裝備和器材，駕駛所需車輛至花蓮，接受花蓮縣政府統一指令協助救災，力求在最短時間內達到最大效益。

    嘉義縣政府並將隨時密切關注災情變化，隨時調整應對措施，持續提供必要的資源協助。

    嘉義縣消防局特搜大隊與環保局組隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局特搜大隊與環保局組隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣消防局特搜大隊前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣環保局前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣環保局前往花蓮救災。（嘉義縣政府提供）

