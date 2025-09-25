花蓮光復鄉重災 新北市府加派20名替代役男前往救災

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰決釀成光復鄉重災，新北市府自今（25）日至9月29日為期5天，派遣消防役10名、警察役10名替代役男前往花蓮救災。（新北市民政局提供）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖壩頂湖水潰決釀成光復鄉重災，新北市府民政局長林耀長指出，自今（25）日至9月29日為期5天，派遣消防役10名、警察役10名替代役男前往花蓮救災，及災防承辦、專責輔導員及編管中心幹事的4名工作人員隨行。

已服役半年的20歲消防役施姓役男說，對於勤務支援平常心以待，只盼災區盡快復原、居民平安；另一名服役4個月的20歲警察役羅姓役男表示，雖然面對任務心情難免忐忑，但看到災區仍有許多人需要協助，立即轉念，也很榮幸可以在關鍵時刻奉獻心力。

民政局表示，日前新北市已先行投入消防特搜大隊、義勇消防及各項救災器具馳援，這次20名替代役弟兄加入救災，盼發揮守望相助的精神；這次出動人員由民政局統籌安排，住宿與餐食則由花蓮縣政府統籌規劃。

新北市府補充，新北市替代役男平時即接受多元防救災訓練，盼藉由專業能量投入，協助災區重建復原，讓災民早日恢復正常生活，重建家園。

